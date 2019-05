Usa,10mila soldati contro minaccia Iran

Hepicuro : Se #Bannon fosse europeo e facesse propaganda in Usa, avrebbe alle calcagna 10mila agenti Cia e 20mila dell Fbi - ondaquadra : @blankaut @ManekiStra ma infatti un iphone prodotto in usa invece che in cina deve costare 10mila euro. troveranno… - _ificouldfly : Giordana ha mai usato autotune? Voglio tipo 10mila risposte e commenti perché voglio capire questo vantarsi di Tish… -

Il Pentagono intende presentare alla Casa Bianca un piano per mandare ulteriori truppe, sino a 10 mila uomini, in Medio Oriente per rafforzare le difesepotenziali minacceiane. Lo riferisce l'Associated Press citando dirigenti Usa anonimi, secondo cui non sarebbe stata presa ancora alcuna decisione e non è chiaro se la Casa Bianca approverà la proposta. Le forze avrebbero uno scopo difensivo. all'esame anche l'invio di altre batterie di missili Patriot ed altre navi.(Di giovedì 23 maggio 2019)