Usa, ancora polemiche Trump-Pelosi

Non si placa la querelle ormai personale tra il presidente Donalde la Speaker della Camera Usa, la democratica Nancy. "Io sono un genio estremamente stabile" ha dichiaratodurante un evento ufficiale alla Cassa Bianca. "Quando 'il genio estremamente stabile' inizierà a comportarsi in modo presidenziale sarò felice di lavorare con lui su infrastrutture, commercio e altre questioni", è stata l'ironica replica immediata della Speaker, via Twitter.(Di giovedì 23 maggio 2019)