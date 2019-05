Una Vita anticipazioni | cosa ha in mente di fare il vero IÑIGO?

Una Vita Anticipazioni 23 maggio 2019 : Arturo salverà Silvia? : Zavala avvelena Silvia e la tiene segregata in casa. Arturo cerca di aiutarla ma sarà difficile sottrarla dalle grinfie del suo aguzzino.

Una Vita - anticipazioni : Ursula e Samuel nascondono Moises in un convento : Alcune anticipazioni relative alle prossime puntate di Una Vita riguardano Ursula, interpretata da Montserrat Alcoverro, la quale con l'aiuto di Samuel Alday cercherà di far diventare pazza la povera Blanca. Intanto Samuel fingerà di lasciare liberi Blanca e Diego, che fuggiranno. Poi durante il viaggio, la coppia verrà improvvisamente aggredita da un gruppo di briganti, i quali assaliranno Diego e lo butteranno giù da un burrone. ...

Una Vita - spoiler : Ursula e Samuel conducono Blanca alla pazzia : Nelle prossime puntate italiane della soap opera Una Vita la malvagia Ursula Dicenta continuerà a condizionare il figliastro Samuel Alday. L’ex istruttrice e il secondogenito di Jaime faranno sprofondare Blanca nella pazzia totale. Quest’ultima, essendo convinta che Moises non è morto alla nascita come le hanno fatto credere, darà scandalo ad Acacias 38. La Dicenta Junior dopo aver sentito la voce della sua creatura, a causa della madre e del ...

Una Vita - trame spagnole : la vedova di Samuel rapisce Milagros : Nuovo spazio dedicato alle novità su Una Vita, la soap opera che ogni giorno appassiona sempre più italiani su Canale 5. Nelle puntate in onda questa settimana in Spagna, Emilio lascerà Cinta mentre la vedova di Samuel avvelenerà Marlen e poi rapirà Milagros per non essere smascherata dai vicini di Acacias 38. Una Vita: Genoveva avvelena Marlen Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda in Spagna dal 20 al 24 maggio segnalano ...

Una Vita anticipazioni : Blanca incontra una strana donna che vede la Madonna : Le anticipazioni di Una Vita vedranno Blanca alle prese con una mistica che vede la Madonna. La misteriosa donna darà dei grossi grattacapi alla figlia di Ursula Dicenta che, ancora sconvolta per la scomparsa del piccolo Moises, si lascerà trascinare in una spirale pericolosa. Che cosa vuole questa donna alquanto inquietante? Ad indagare sarà la saggia Leonor, che proprio non crede alle strane pratiche di Cristina. IneVitabilmente, il rapporto ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 23 e venerdì 24 maggio 2019 : anticipazioni puntata 725 di Una VITA di giovedì 23 e venerdì 24 maggio 2019: Il dottor Briz non sta riuscendo a fermare l’emorragia di Blanca: la ragazza teme di perdere il bambino che aspetta… Samuel pensa che suo figlio finirà per morire per punirlo di tutte le malefatte sue e di Ursula… Silvia inizia a capire che Zavala la sta avvelenando, ma prosegue imperterrita a interpretare la parte della moglie devota… Da non ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2019 : Il Dramma di Ursula Dicenta! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2019: Ursula da giovane fu stuprata e ripudiata dai suoi genitori! Diego evade Anticipazioni Una Vita: Ursula ricorda dei dettagli inquietanti sulla sua giovinezza! Fu data in sposa ad un uomo molto ricco per poi essere ripudiata in quanto violentata da un gruppo di ladri! Diego e Blanca pianificano la loro fuga, mentre Inigo confessa a Leonor la sua identità! Rosina ...

Una Vita Anticipazioni 22 maggio 2019 : Samuel fa abortire Blanca? : Blanca ha un'emorragia che il dottore non riesce a fermare. La ragazza potrebbe perdere il bambino. Samuel è disperato e pensa che sia una punizione per le sue cattiverie.

Una Vita anticipazioni : BLANCA impazzisce? I piani di Ursula e Samuel : Nei prossimi mesi, a Una Vita, Samuel Alday (Juan Gareda) e la perfida Ursula (Montserrat Alcoverro) faranno di tutto per far sprofondare BLANCA (Elena Gonzalez) nel vortice della più completa pazzia. La storyline, decisamente complicata, inizierà nell’istante in cui la nostra protagonista darà alla luce il piccolo Moises… Una Vita, spoiler: BLANCA non crede che Moises sia morto Le anticipazioni della telenovela indicano che Samuel fingerà ...

Una Vita - spoiler : Arturo salva Silvia - Samuel uccide il padre : Secondo gli spoiler di Una Vita, nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno, Arturo Valverde cercherà in tutti i modi di liberare Silvia, la quale sarà avvelenata dal generale Zavala. Valverde cercherà di intrufolarsi nell'abitazione del generale per aiutare Silvia, ma senza successo. Poi Arturo si recherà da Carvajal per avvisarlo che Silvia è in pericolo, ma l'uomo sottovaluterà la situazione, poiché è ...

Una Vita - anticipazioni all'1 giugno : Jaime svela a Blanca che Diego sta bene : Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 26 maggio all'1 giugno ci saranno diverse novità. Jaime confesserà a Blanca che Diego in realtà non voleva rifiutarla, ma era sicuro di avere ancora il mercurialismo. In seguito Iñigo farà a Leonor un'importante rivelazione. L'uomo confesserà alla donna che Flora non è davvero sua moglie, ma sua sorella. Nel frattempo Zavala continuerà ad avvelenare Silvia Reyes. Poi Arturo Valverde cercherà di ...

Una VITA/ Anticipazioni serale 21 maggio : il dramma di Casilda : Anticipazioni serali di Una VITA: la morte di Martin sarà estremamente dolorosa e sofferta. Farà da scudo umano con il proprio corpo in difesa di Diego.