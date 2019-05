Un torto a Falcone Matteo Salvini sulle polemiche alla commemorazione

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Chi si divide sulla lottamafia sbaglia, chi usa una giornata di memoria e di futuro per fare la sua piccola battaglia politica sbaglia e fa un”. Così il ministro dell’Internoha risposto a ‘Radio anch’io’delle celebrazioni in occasione della strage di Capaci.“Io faccio il ministro dell’Interno - ha aggiunto - e con tutto il rispetto per il signor Fava, noi la mafia la combattiamo assumendo poliziotti, confiscando beni e riconsegnandoli ai cittadini”.La vigilia dell’anniversario della morte del giudice Giovanniè stata caratterizzata da aspre, tutte politiche, soprattutto per la vicinanza con le elezioni europee. Ad accendere gli animi il presidente della commissione antimafia della Sicilia Claudio Fava che non sarà presente ...

