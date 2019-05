Un posto al sole | arrivano grandi novità nel CAST | le anticipazioni

tvsoap

(Di giovedì 23 maggio 2019) Siamo ormai entrati nell’ultima parte della primavera (anche se meteorologicamente non si direbbe) ed è tempo dia Unal: la soap partenopea di Rai 3 ha in serbo alcune trame inedite che richiederanno l’entrata di nuovi personaggi e il ritorno di un volto visto di recente ma – per ora – solo per poche puntate. Cominciamo proprio da tale rientro: ad uso e consumo di chi non legge spesso le nostre, torniamo a segnalare che presto rivedremo Leonardo (Erik Tonelli), il “sosia” di Tommaso. Il misterioso ragazzo giungerà in quel di Napoli e sarà pronto a continuare una storyline che sembrava finita con la morte del figlio di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Sarà molto interessante capire perché la vicenda ha ancora “qualcosa da dire”: il giovane è stato finora sincero in tutto? Unal...

arcoll86 : RT @glmdj: #Cruciani racconta del furto di faretti al San Paolo, l'attore #Bellavia (Un posto al sole, @RaiTre) gli pronostica gioia per la… - graphicmarina : RT @graphicmarina: Iniziammo a risalire, ma ad un certo punto ci accorgemmo che non avevamo visitato una parte di quel posto ed era proprio… - graphicmarina : Iniziammo a risalire, ma ad un certo punto ci accorgemmo che non avevamo visitato una parte di quel posto ed era pr… -