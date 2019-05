UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 24 maggio 2019

tvsoap

(Di giovedì 23 maggio 2019)5260 di Unalin onda24: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) appare sempre più frenetico e adrenalinico. Il ragazzo riscuote il suo meritato successo al Caffè Vulcano per poi recarsi il giorno dopo a trovare Diego (Francesco Vitiello). Cosa si nasconde dietro così tanta iperattività? Dopo aver dovuto accettare il rifiuto di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che non vuole farsi coinvolgere nella guerra contro Alberto (Maurizio Aiello), Marina (Nina Soldano) intende proseguire per la sua strada, decisa a spiare nuovamente il computer del Palladini… Renato (Marzio Honorato) scopre la bugia detta da Nadia (Magdalena Grochowska) ai suoi genitori, intenzionati a venire in visita a Napoli, e non la prende bene…

