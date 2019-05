Un Mediterraneo freddo

retemeteoamatori

(Di giovedì 23 maggio 2019) Non poteva essere altrimento visto un Maggio ricco di piogge e con temperature sottomedia i mari si presentano piu’ freddi rispetto alla norma. Abbia visto infatti un mese che non ha mai concesso una parentesi di Alta pressione forte sullo stivale ma addirittura ha visto la discesa di correnti fredde artiche e dirattamente dal Polo nord. Vediamo le temperature registrate: nel mar Ligure 15/16°C; stessa cosa in Adriatico; mentre lo Ionio e il basso Tirreno tra i 16/18°C. temperature marine del 22 Maggio Si tratta di valori piu’ bassi di 1 – 3°C rispetto alla media del 1971-2000. Pensate che siamo ormai a una settimana dall’inizio dell’Estate Meteorologica ma per fare il primo bagno servirà ancora tempo a meno che non siate così coraggiosi. Quali le conseguenze? Avremo brezze più vivaci con temperature costiere più basse del solito ...

CinqueNews : Meteo Roma, insidia vortice Mediterraneo: conto alla rovescia per nuovo freddo e temporali - newsagielle : Mediterraneo freddo, le influenze sul meteo dell'Estate - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Mediterraneo al freddo! I bagni al mare tarderanno questa estate? -… -