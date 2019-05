U&D | Klaudia | ' Andrea e Natalia solo Business | se la sceglierà andranno a Temptation'

Anticipazioni U&D oggi : Klaudia accusa Zelletta di aver già fatto la scelta nel suo cuore : Il dating-show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è quasi giunto al termine per questa stagione. La prossima settimana i tre tronisti effettueranno in diretta le rispettive scelte. Intanto oggi, 23 maggio, andrà in onda un'altra puntata, durante la quale le attenzioni si focalizzeranno soprattutto su Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. Il bel tarantino, in particolare, si mostrerà ancora piuttosto indeciso con le sue ...

