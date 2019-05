Tutte le conseguenze del braccio di ferro Huawei-Stati Uniti

wired

(Di giovedì 23 maggio 2019) (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) Da una parte ci sono i gruppi statunitensi che conavrebbero volentieri continuato a farci affari e che, come Alphabet, sono costretti a interrompere i rapporti di fornitura di beni o servizi, che si tratti di chip di vario tipo, altri componenti, licenze o sistemi operativi. E che ora temono perdite, calano in Borsa nel caso siano quotate e magari tagliano stime. Dall’altra c’è la nuova ondata di “autocensura”, potremmo chiamarla così, da parte di aziende e operatori a ogni angolo del mondo, specie in Europa, che mettono in pausa i rapporti col colosso cinese. Anche se, tecnicamente, la entity list statunitense non dovrebbe riguardarli più di tanto. Il punto è che se per i primi la partita si gioca sui pezzi per smartphone e laptop, per i secondi è tutta un puzzle legato al 5G e alle reti ultraveloci di nuova generazione. Da una parte si vende(va) ...

