Turista si tuffa senza vestiti nella fontana dell’Apple Store | “Non pensavo fosse vietato

"Non credevo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male". Queste la parole di una ragazza francese di 24 anni che si è tuffata completamente nuda in piazzetta del Liberty, a Milano. La giovane è stata segnalata agli agenti da alcuni testimoni attorno alle 22 di ieri. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, lei era già uscita dall'acqua e si stava allontanando su corso Vittorio Emanuele indossando abiti offerti dai passanti. La ragazza, secondo quanto riferito dalla questura, non era ubriaca o alterata da sostanze.

