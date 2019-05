Tumori | l’AIRC contro le fake news | “conseguenze drammatiche per chi si affida alla

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Per il terzo anno l’Associazione italiana AIRC per la ricercail cancro sarà in prima linea come partner scientificomanifestazione in programma dal 24 al 26 maggio ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore del capoluogo lombardo. In un percorso dal laboratoriopiazza del “Wired Next Fest” di Milano, per dire basta alle. L’obiettivo è accorciare le distanze fra i cittadini e il mondo della ricerca e dell’innovazione, che per prevenire, diagnosticare e curare le malattie “offre le soluzioni migliori, ma mai miracolistiche e forse più difficili da capire“, spiega il direttore scientifico dell’AIRC, Federico Caligaris Cappio. Il rischio quindi è di credere a presunte scorciatoie, con “conseguenze di solito“. “Trovare cureil cancro attraverso la ricerca – sottolinea Caligaris ...

Nadia_Bordoli : RT @SanRaffaeleMI: Un team che coinvolge @MyUniSR e @SanRaffaeleMI si è aggiudicato uno dei finanziamenti @AIRC_it 5x1000. Il progetto ha l… - CtgbL : RT @SanRaffaeleMI: Un team che coinvolge @MyUniSR e @SanRaffaeleMI si è aggiudicato uno dei finanziamenti @AIRC_it 5x1000. Il progetto ha l… - MichelaRiba : RT @SanRaffaeleMI: Un team che coinvolge @MyUniSR e @SanRaffaeleMI si è aggiudicato uno dei finanziamenti @AIRC_it 5x1000. Il progetto ha l… -