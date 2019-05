Tumori | Airc | lotta alle fake news al Wired Next Fest di Milano

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Dal laboratorio alla piazza deldi, per dire basta. Per il terzo anno l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro sarà in prima linea come partner scientifico alla maniazione in programma dal 24 al 26 maggio ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore del capoluogo lombardo. L’obiettivo è accorciare le distanze fra i cittadini e il mondo della ricerca e dell’innovazione, che per prevenire, diagnosticare e curare le malattie “offre le soluzioni migliori, ma mai miracolistiche e forse più difficili da capire”, spiega il direttore scientifico dell’, Federico Caligaris Cappio. Il rischio quindi è di credere a presunte scorciatoie, con “conseguenze di solito drammatiche”. “Trovare cure contro il cancro attraverso la ricerca – sottolinea Caligaris Cappio – è lo scopo sociale ...

