Si è tolto la vita! Trovato morto Dorian, il ragazzo scomparso da Ragusa

(Di giovedì 23 maggio 2019) Tragico finale per la storia di Licaj, ildi 31 annida Marina dialcuni giorni fa. Il corpo del giovane di origini albanesi è stato riin avanzato stato di decomposizione in un capannone in costruzione nelle campagne di Marina, a circa 1 chilometro dalla sua abitazione, in località Maulli. Accanto al corpo di Licaj è stata ritrovata la sua bicicletta e nelle tasche i suoi effetti personali, con il cellulare spento. È statoimpiccato in un capannone di campagna,si era trasferito a Marina dida pochi giorni, in cerca di lavoro. Per le forze dell'ordine si è trattato di suicidio.