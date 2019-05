Trofeo Ruthinium | premiati gli odontotecnici del futuro

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) Esprimere un talento, proiettare gli studenti nell’universo del lavoro, aprire una finestra sulprofessionale che verrà, fornire gli strumenti necessari per potersi destreggiare una volta usciti dalle accoglienti e protettive mura scolastiche: questo lo scopo principale di ogni docente o scuola ed in particolare degli istituti di tipo professionale. Sesto posto assoluto per Andrea Vllahi del 'Giorgi' È il caso dell’istituto professionale ‘Giorgi’ di Lucca, afferente al Polo Fermi-Giorgi che, in occasione della V edizione del, volto alla realizzazione di protesi mobili totali in ambito dentale, ha ottenuto il sesto posto assoluto tra 120 alunni e 50 scuole partecipanti da tutta Italia, grazie al prodotto realizzato dall’alunno di classe IV Oda, Andrea Vllahi. Un riconoscimento non da poco per il giovane studente che, seguito dal prof. Badagliacco, referente del ...