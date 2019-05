optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Arrivano tre brutte notizie per, unal'altra oggi 23. Tutto ruota ancora una volta attorno al ban imposto da Trump a, con altri colossi che in giro per il mondo hanno deciso di seguire il medesimo esempio. Al dì là dei grossi partner che stanno mollando l'azienda cinese, con lista in aggiornamento come potremo notare dal nostro approfondimento odierno, bisogna anche evidenziare come alcuni Paesi abbiano optato per lo stesso percorso degli USA, nonostante la mancanza di pressioni esplicite sotto questo punto di vista.Il primo punto da esaminare, come accennato, è quello dei fornitori che stanno abbandonando. L'ultimo in ordine di tempo è Panasonic, che si aggiunge a quanto riportato nella giornata di ieri con ARM. Sarà importante a tal proposito comprendere come questa decisione andrà ad influenzare il processo produttivo dell'azienda asiatica, che ha ...

OptiMagazine : Triplice batosta per Huawei il 23 maggio: altro colpo alle vendite dopo il ban Google e Trump… -