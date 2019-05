Tredicesima tappa Giro d’Italia 2019 | percorso | altimetria e diretta tv

termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2019)d’Italiatv E al tredicesimo giorno arrivò il primo tappone alpino. La Pinerolo-Ceresole Reale in programma venerdì 24 maggiosarà la prima frazione che potrebbe decidere la corsa verso la Maglia Rosa. Si tratta infatti di unmolto duro che termina con un arrivo in salita dopo 196 km di corsa. E’ prevista anche la neve, motivo per il quale i corridori – e più in generale tutta la carovana – dovranno prestare la massima attenzione. Andiamo ora a conoscere meglio questo. LEGGI ANCHE: Calendario ciclismo su strada: gare UCI e data iniziod’Italia, Tour e Vuelta Ildelladeld’ItaliaSede di arrivo dellanumero dodici, Pinerolo ospiterà la partenza di questa frazione deld’Italia. Lungo i ...

torinosportiva : Giro d’Italia: domani la tredicesima tappa della centoduesima edizione del Giro d’Italia, la Pinerolo-Ceresole Rea… - variopinto10 : Giro d’Italia 2019, rischio neve per la tredicesima tappa di venerdì 24 maggio - bagigia76 : Per la tredicesima tappa della CHALLENGE organizzata da libriamociblog #maggiodautore oggi abbiamo la lettera “M” c… -