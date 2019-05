Toyota GR Supra - Al volante della sportiva

Nuova Toyota GR Supra - la leggenda sbarca in Italia! info e prezzi [GALLERY] : Nuova Toyota GR Supra, la leggendaria nipponica conquista l’europa e sbarca in Italia per i Motor1 Day all’Autodromo di Modena La Nuova GR Supra scenderà in pista qualche giorno dopo, l’1 e 2 Giugno sempre all’Autodromo di Modena in occasione del Japanese Cars Meeting JCM, il più importante raduno dedicato a tutte le auto del Sol Levante che torna per il 6°anno consecutivo. In questa occasione gli appassionati potranno salire a ...