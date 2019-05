Tennis | WTA Strasburgo 2019 | semifinali Paquet-Garcia e Yastremska-Sabalenka

Tennis - WTA Norimberga 2019 : i risultati del 22 maggio. Doppio turno - tabellone allineato ai quarti : La pioggia concede una tregua e finalmente si può giocare senza problemi a Norimberga, in Germania, sede del torneo WTA International di Tennis: Doppio turno per alcune atlete che ancora non erano riuscite ad esordire sulla terra battuta tedesca e tabellone allineato ai quarti di finale, che si disputeranno domani. Doppia fatica vincente per la ceca Katerina Siniakova, che però deve restare in campo per sei set per raggiungere l’obiettivo, ...

Tennis - WTA Norimberga 2019 : tutti i risultati del 21 maggio. Pioggia ancora protagonista in Germania : Anche oggi è stato rallentato dalla Pioggia il programma del torneo WTA International di Norimberga: sulla terra battuta tedesca si sono completati sette singolari del primo turno, mentre altri due sono stati sospesi e rinviati a domani. Sorprende l’eliminazione della numero 4, la statunitense Alison Riske, superata dalla serba Nina Stojanovic. I derby russo va a Veronika Kudermetova, che supera Vitalia Diatchenko, mentre tra le teste di ...

WTA Strasburgo – Ashleigh Barty dà forfait : problema al braccio per la Tennista australiana : Ashleigh Barty costretta a ritirarsi dal WTA di Strasburgo: la tennista australiana ha accusato un problema al braccio che le ha impedito di disputare il derby aussie contro Gavrilova Ashleigh Barty ha annunciato il proprio ritiro dal WTA di Strasburgo. La tennitsta australiana ha accusato un problema al braccio destro che le ha impedito di prendere parte al derby aussie contro Daria Gavrilova. Come riportato dall’Equipe, Ashleigh ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : fuori la testa di serie numero 5 Sofia Kenin : Seconda giornata del WTA di Strasburgo caratterizzata dal “quasi completamento” degli incontri di primo turno. Tra le teste di serie è uscita la numero 5 del tabellone, la statunitense Sofia Kenin. Autrice di un buon torneo a Roma dove ha battuto in tre set la connazionale Madison Keys per poi cedere sempre in tre set alla ceca vincitrice del torneo Karolina Pliskova, oggi è stata battuta con un doppio 6-3 da una delle padrone di ...

Tennis - WTA Norimberga 2019 : Barthel batte Ormaechea - programma stravolto dalla pioggia tra incontri sospesi e rinviati : Non è stata una giornata particolarmente felice, quella del primo giorno del WTA di Norimberga, in Germania. La pioggia ha funestato in maniera importante il programma, interrompendolo prima e rinviandolo del tutto a domani poi. Si è riusciti a portare a termine soltanto un incontro, quello tra la padrona di casa Mona Barthel e l’argentina Paula Ormaechea, terminato con il successo della tedesca per 6-3 3-6 6-2. Tre match, invece, sono ...

Tennis - Ranking WTA (20 maggio 2019) : Naomi Osaka in vetta - Karolina Pliskova n.2 - Camila Giorgi la migliore azzurra : Naomi Osaka si conferma in vetta al Ranking WTA di Tennis anche questa settimana. La giapponese, costretta al ritiro per un problema fisico agli Internazionali d’Italia 2019, resta quindi al comando, davanti alla ceca Karolina Pliskova che, grazie al successo al Foro Italico, ha scalato la graduatoria, guadagnando ben cinque posizioni. Alle sue spalle troviamo la rumena Simona Halep, l’olandese Kiki Bertens, la tedesca Angelique ...

Tennis - WTA Strasburgo 2019 : esordio vincente per Aryna Sabalenka e Qian Wang : Si è aperto il torneo WTA di Strasburgo con le partite del primo turno. Una giornata positiva per il Tennis cinese, che ha visto le vittorie di Qiang Wang e Saisai Zheng: la prima ha sconfitto in due set l’americana Jennifer Brady per 6-4 6-3, mentre la seconda la francese Harmony Tan con un doppio tiebreak. Tra le big in campo c’era la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero due, che ha dominato contro la cinese Zhu Lin, ...

Circuito Wta torna a Palermo - aria di grande Tennis in Sicilia : tennis. Sei anni dopo Palermo e la Sicilia tornano a respirare aria di grande tennis. Dal 20 al 28 luglio le migliori giocatrici del mondo

Tennis - Ranking WTA (13 maggio 2019) : Naomi Osaka sempre sul trono - Simona Halep si avvicina - Camila Giorgi n.1 italiana : Naomi Osaka si conferma in vetta al Ranking WTA di Tennis anche questa settimana. La giapponese deve ringraziare l’olandese Kiki Bertens (n.4 del mondo e best Ranking), vittoriosa in finale contro la rumena Simona Halep (n.2 del mondo). Per via di questo risultato la vincitrice del Roland Garros 2018 non è riuscita a tornare sul trono. In terza posizione troviamo la tedesca Angelique Kerber (5285 punti), mentre in quinta la ceca Petra ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : Kiki Bertens trionfa battendo in finale per 6-4 6-4 Simona Halep : Nella finale del WTA Premier Mandatory di Madrid Kiki Bertens, dopo aver perso la sfida decisiva dell’anno scorso contro Petra Kvitova, trionfa battendo con un doppio 6-4 Simona Halep. Nel primo set Halep va due volte avanti di un break ma non riesce a confermarlo, anzi, dal 4-2 in suo favore subisce un parziale di quattro giochi consecutivi e Bertens, che è stata molto più solida e meno fallosa della sua avversaria, intasca il primo set in 37 ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : Kiki Bertens raggiunge Simona Halep in finale alla Caja Magica : Kiki Bertens raggiunge per la seconda volta consecutiva la finale al WTA Premier Mandatory di Madrid. L’olandese batte l’americana Sloane Stephens con il punteggio di 6-2 7-5, arrivando dunque in fondo a un torneo per l’undicesima volta nella propria carriera (8 le vittorie, 2 le sconfitte, una delle quali è proprio quella dello scorso anno alla Caja Magica contro la ceca Petra Kvitova). Bertens affronterà in finale la rumena ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : Simona Halep vola in finale - la rumena asfalta nel terzo set Belinda Bencic : Simona Halep può esultare e festeggiare l’accesso alla finale del WTA di Madrid 2019. La rumena (n.3 del mondo) ha piegato in 2 ore di gioco la svizzera Belinda Bencic (n.18 del ranking), che ieri aveva superato a sorpresa la n.1 del ranking Naomi Osaka, con il punteggio di 6-2 6-7 (2) 6-0. Una partita che effettivamente è durata due parziali poi Halep ha cambiato marcia nella terza frazione e non c’è stata storia. Per lei si tratta ...