Tennis | Tommy Haas | “Alexander Zverev ha perso la fiducia | pensa più a litigare che a

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il 2019 doveva essere la stagione della definitiva consacrazione di Alexander “Sascha”. Il classe 1997 tedesco, infatti, era da tutti annunciato come pronto, se non prontissimo, per spiccare il volo definitivo ed inserirsi tra i “Big-3” del, ovvero Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, in rigoroso ordine di classifica. Invece, dopo tante attese, il cammino del nativo di Amburgo in questa prima parte della stagione è stato decisamente più deludente del previsto con una eliminazione agli ottavi degli Australian Open, prima di perdere in finale ad Acapulco contro Nick Kyrgios, infine le due pessime apparizioni di Indian Wells (out al terzo turno contro il non impossibile Jan-Lennard Struff) e di Miami (fuori contro David Ferrer). Il tedesco confidava di invertire la rotta nella stagione su terra rossa ma, se possibile, il suo percorso si è ...

