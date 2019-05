Tennis – Gli Hublot Ambassador si sfidano alla vigilia del secondo torneo del Grande Slam

Gli allenatori e le Academy che trasformano i Tennisti in campioni : Nick Bollettieri ha fatto scuola, nel verso senso della parola. La sua Academy di Bradenton, nata nel 1978 in Florida con la filosofia del “corri e tira”, la ripetitività del gesto, l'essenzialità del gioco da fondocampo, sull'asse servizio-dritto, con la volontà, l'abnegazione, l'allenamento in campo e il palestra, hanno segnato la strada non solo tecnica, tattica e atletica, ma anche organizzativa ed affaristica del coaching, dai primi gradini ...

Rafa Nadal ha vinto gli Internazionali di Tennis : Rafael Nadal ha bissato il successo dello scorso anno e per la nona volta è il re di Roma. Lo spagnolo, numero due del mondo e del seeding, ha vinto la finale di questa 76 edizione degli Internazionali d'Italia, battendo il numero 1 del mondo Novak Djokovic in tre set. "Rafa era troppo forte oggi" ha detto Djokovic durante la premiazione rivolgendosi al pubblico in italiano "la stanchezza dei match precedenti con Del Potro e ...

Sui campi da Tennis c'è un giovane ribelle che piace agli adolescenti ed è protetto da Federer : Salvate il soldato Kyrgios. Sì, quello che serve da sotto la prima battuta del match, quello che è rimasto bambino e gioca il tennis jo-jo, sbracciate violente oltre i 200 all'ora e carezze melliflue che rilanciano le smorzate del tennis che fu, e le condisce spesso coi tweener (colpi da sotto le gambe) e le volée no-look. Quello che domina l'applausometro dei “gggiovani”, “perché è pazzo, non sai mai che cosa aspettarti, prende in giro tutti, ...

Tennis - Fabio Fognini alla vigilia del Roland Garros : “Parigi è il mio torneo preferito - voglio lasciare un segno” : Mancano soltanto pochi giorni all’inizio del Roland Garros 2019 e l’esponente principale del movimento azzurro sembra determinato e sicuro. Fabio Fognini ha infatti appena concluso un breve ritiro di tre giorni a San Marino dopo ha potuto lavorare con Corrado Barazzutti per mettere a punto la condizione e sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’appuntamento più atteso della stagione. Dalle pagine del Corriere dello Sport il ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : escono di scena Wawrinka e Garin agli ottavi di finale. Festeggiano Dzumhur e Daniel : Va in archivio il quadro degli ottavi di finale dell’ATP di Tennis di Ginevra (Svizzera). Sulla terra rossa elvetica le sorprese non sono mancate relativamente ai riscontri dei match in programma. Partiamo dal risultato più inatteso, ovvero la sconfitta della testa di serie n.2 Stan Wawrinka. Il padrone di casa (n.27 del mondo) è stato battuto dal bosniaco (n.57 ATP) Damir Dzumhur con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, venendo clamorosamente ...

Tennis - Victoria Azarenka : “Prima della nascita di mio figlio giocare era la mia vita - adesso non lo è più allo stesso livello” : E’ una Victoria Azarenka a metà tra il suo lato intimo e la sua parte battagliera, quella che si racconta alla BBC parlando di diversi aspetti della sua carriera, del Tennis e della sua vita. La trentenne bielorussa, già numero 1 del mondo e due volte vincitrice degli Australian Open, ricorda tutto il periodo della maternità, delle battaglie legali per avere l’affidamento del figlio e del cambiamento delle regole sulla maternità a ...

Tennis - Roland Garros 2019 : le teste di serie. Assenti soltanto Kevin Anderson e John Isner tra gli uomini : I ranking mondiali di Tennis rilasciati questa mattina hanno determinato anche le teste di serie dei tabelloni di singolare maschile e femminile del Roland Garros: tra gli uomini si registrano due defezioni, ranghi completi tra le donne. Non saranno a Parigi il sudafricano Kevin Anderson, per un infortunio al gomito destro, e lo statunitense John Isner, per un problema al piede sinistro. Tre le teste di serie italiane: il numero 9 sarà Fabio ...

L’Italia del Tennis esce dagli Internazionali di Roma con un pizzico di amaro in bocca : Diciamo la verità, i tennisti italiani con i loro grandi risultati dell’ultimo mese ci avevano abituati bene, pertanto il bilancio finale del loro torneo di casa, quello del Foro italico di Roma, ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca specialmente per quanto riguarda, inutile negarlo, Matteo Berrettini e Marco Cecchinato. Il 23enne Romano, dopo due belle vittorie sul francese Lucas Pouille e soprattutto sul tedesco campione del 2017 e finalista ...

Tennis - Ranking WTA (20 maggio 2019) : Naomi Osaka in vetta - Karolina Pliskova n.2 - Camila Giorgi la migliore azzurra : Naomi Osaka si conferma in vetta al Ranking WTA di Tennis anche questa settimana. La giapponese, costretta al ritiro per un problema fisico agli Internazionali d’Italia 2019, resta quindi al comando, davanti alla ceca Karolina Pliskova che, grazie al successo al Foro Italico, ha scalato la graduatoria, guadagnando ben cinque posizioni. Alle sue spalle troviamo la rumena Simona Halep, l’olandese Kiki Bertens, la tedesca Angelique ...

Tennis - Nadal vince gli Internazionali di Roma. Un’edizione che verrà ricordata per le polemiche contro l’organizzazione : Rafael Nadal ha vinto per la nona volta gli Internazionali D’Italia battendo per 6-0 4-6 6-1 il numero uno del mondo Novak Djokovic al termine del 54esimo incontro in carriera tra i due (bilancio 28 a 26 per il serbo). Per il numero due del ranking si tratta del primo titolo del 2019 e del 81esimo in carriera. Un successo che consente al maiorchino di arrivare con grande fiducia all’appuntamento più importante della sua annata: il ...

