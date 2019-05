Tennis | ATP Ginevra 2019 | Alexander Zverev in semifinale | Federico Delbonis continua la

Tennis - ATP Lione 2019 : Denis Shapovalov eliminato ai quarti di finale - Auger-Aliassime in semifinale : Non sono mancate le sorprese nei match validi per i quarti di finale dell’ATP di Lione (Francia) di Tennis. Sulla terra rossa francese alcuni risultati inattesi hanno caratterizzato il programma degli incontri e vale la pena analizzarli nel dettaglio. Sorprende non poco l’eliminazione del canadese Denis Shapovalov (n.23 del mondo) per mano dell’eccentrico Benoit Paire (n.51 ATP). Il giocatore nativo di Avignone l’ha ...

Tennis - ATP Lione 2019 : Shapovalov e Tsonga accedono ai quarti di finale - ritiro per Gasquet : Pronostici rispettati nei match andati in scena quest’oggi nell’ATP di Tennis a Lione (Francia). Sulla terra rossa francese i giocatori più quotati non si sono lasciati sorprendere ed hanno confermato le proprie qualità. Il talentuoso canadese Denis Shapovalov (n.23 del mondo), pur soffrendo, l’ha spuntata nei confronti del padrone di casa Ugo Humbert (n.61 del ranking). Shapovalov è venuto fuori alla distanza, rimontando ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : escono di scena Wawrinka e Garin agli ottavi di finale. Festeggiano Dzumhur e Daniel : Va in archivio il quadro degli ottavi di finale dell’ATP di Tennis di Ginevra (Svizzera). Sulla terra rossa elvetica le sorprese non sono mancate relativamente ai riscontri dei match in programma. Partiamo dal risultato più inatteso, ovvero la sconfitta della testa di serie n.2 Stan Wawrinka. Il padrone di casa (n.27 del mondo) è stato battuto dal bosniaco (n.57 ATP) Damir Dzumhur con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, venendo clamorosamente ...

Tennis - ATP Lione 2019 : Auger-Aliassime ai quarti di finale - Pablo Cuevas supera Hubert Hurkacz : Giornata di primo e secondo turno nell’ATP di Lione (Francia) di Tennis, orfano purtroppo dei nostri azzurri. A catalizzare la scena sulla terra rossa transalpina è stato, a completamento del programma odierno, il super talentuoso canadese Felix Auger-Aliassime (n.28 del mondo), finalista quest’anno a Rio de Janeiro (Brasile). Il classe 2000 si è imposto con il punteggio di 7-6 (3) 7-5 contro l’australiano John Millman (n.55 ...

Tennis - ATP Ginevra 2019 : il risultati del 20 maggio. La pioggia rallenta il programma - fuori i due azzurri : La pioggia rallenta il programma del torneo ATP 250 di Ginevra: l’acqua si abbatte sulla terra battuta elvetica e alcuni incontri vengono rinviati a domani, quando si completerà il primo turno e si giocheranno i primi due ottavi di finale. Non ci saranno altri sussulti patriottici: eliminati nella giornata odierna sia Lorenzo Sonego che Andreas Seppi. Seppi, testa di serie numero 8, viene eliminato in tre set dal boliviano Hugo Dellien, ...

Tennis - ATP 250 Lione 2019 : Gasquet rischia l’eliminazione - ma batte Janvier. Fuori Jannik Sinner : Si sono giocati oggi diversi match di primo turno dell’ATP 250 di Lione, uno dei due tornei della settimana che precedono il grande appuntamento del Roland Garros. Andiamo a vedere quanto accaduto in una giornata a forti tinte francesi. La grande sorpresa rischia di metterla a segno Maxime Janvier, che arriva ad avere due match point contro Richard Gasquet: l’ex top ten e più volte semifinalista Slam riesce a salvarsi, in un modo o ...

Tennis : Fognini a ridosso della top 10 Atp - Djokovic e Halep leader : Nella classifica pubblicata oggi dall'Atp Fabio Fognini guadagna una posizione, sale all'11esimo posto (best ranking) e si conferma il primo Tennisti

Tennis - ATP Ginevra 2019 : Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’azzurro ko contro Dellien in tre set : Non giungono buone notizie dall’ATP di Ginevra (Svizzera) per il Tennis italiano. Sulla terra rossa elvetica Andreas Seppi (n.66 del mondo) è stato sconfitto con il punteggio di 6-1 3-6 6-4 dal boliviano Hugo Dellien (n.92 del ranking) in 1 ora e 53 minuti di partita. Un match con qualche rimpianto per il nostro portacolori, avanti di un break nell’ultimo parziale. Alla lunga però la maggior costanza dell’avversario ha prevalso ...

Tennis - ATP Lione 2019 : brutta sconfitta per Jannik Sinner contro Tristan Lamasine : Jannik Sinner è stato eliminato al primo turno dell’ATP 250 di Lione, battuto col punteggio di 6-0 7-6 dal francese Tristan Lamasine, lucky loser delle qualificazioni ed entrato in tabellone grazie al forfait del kazako Mikhail Kukushkin. Il primo set dura solo 24 minuti con l’altoatesino fresco numero 229 del mondo che ha tre palle break per rientrare in partita sul 4-0 per il francese ma non le sfrutta. Il secondo set è molto più equilibrato, ...

Tennis - Ranking ATP (20 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini è n.11 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, finalista degli Internazionali d’Italia 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), che si sta preparando nel miglior modo possibile in vista del Roland Garros 2019 (26 maggio-9 giugno). In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), costretto al ...

Tennis - ATP Lione 2019 : Tsonga e Millman al secondo turno - eliminato Lajovic : Sono l’australiano John Millman e il francese Jo-Wilfried Tsonga ad aggiudicarsi i primi due match che si sono tenuti quest’oggi nel tabellone principale dell‘ATP di Lione (Francia). Sulla terra rossa transalpina il pubblico ha potuto assaporare un piccolo antipasto con giocatori di un certo livello. Millman, che l’anno scorso si tolse la soddisfazione di eliminare agli ottavi di finale degli US Open Roger Federer, ha ...

Tennis - ATP 250 Ginevra 2019 : Lorenzo Sonego si qualifica - Thomas Fabbiano cede a Grigor Dimitrov : Esito a doppia faccia per i due italiani impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni a Ginevra, in uno dei due ultimi ATP 250 prima del Roland Garros. Lorenzo Sonego centra l’accesso al tabellone principale, battendo il serbo Miomir Kecmanovic per 6-4 7-6(5), mentre Thomas Fabbiano è costretto a cedere per 7-5 6-3 nei confronti del bulgaro Grigor Dimitrov dopo aver lottato con onore di fronte a un personaggio che, a questo livello, ...

Tennis - ATP Lione 2019 : Jannik Sinner conquista l’accesso al tabellone principale. Sconfitto Lamasine in due set : Missione compiuta per il nostro Jannik Sinner. Il 17enne altoatesino, impegnato nelle qualificazioni dell’ATP di Lione (Francia) di Tennis, ha superato il francese Tristan Lamasine (n.275 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-3 e quindi si giocherà le proprie chance nel tabellone principale sulla terra rossa francese. Una prestazione di grande qualità del nostro giovane portacolori, che dà continuità agli ottimi riscontri fino ad ora ...