Telltale Games | tutti i rimanenti titoli dello studio verranno eliminati da GOG la

La bancarotta di Telltale Games spiegata in un video documentario : tutte le cause del fallimento : La chiusura improvvisa di Telltale Games , avvenuta nel novembre dello scorso anno, ha lasciato l'amaro in bocca a tanti. Tantissimi. Ai video giocatori, che nei suoi 15 anni di onorata carriera hanno apprezzato le tante avventure grafiche realizzate dalla piccola compagnia americana, dalla saga di The Walking Dead a Game of Thrones, passando pure per licenze di Ritorno al Futuro, Jurassic Park e Borderlands. Agli addetti ai lavori, che hanno ...

Skybound Games annuncia The Walking Dead : The Telltale Definitive Series : Skybound Games annuncia ufficialmente la raccolta completa di tutti gli episodi della serie The Walking Dead della defunta Telltale, prevista su PC, PS4 e Xbox One entro la fine dell’anno. The Walking Dead: La serie completa di Telltale in una collection Dopo la chiusura di Telltale ad occuparsi dello sviluppo della stagione finale della serie è stato Robert Kirkman in collaborazione con Kent Mudle. La raccolta includerà ...