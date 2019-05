Sei squallida! Taylor Mega criticata per l’orologio da 300mila euro (Di giovedì 23 maggio 2019) Taylor Mega è stata ospite di Pomeriggio 5 e ha mostrato un orologio da 300mila euro per il quale è stata fortemente criticata anche sul web. Da Barbara D'urso la prima a criticarla è stata Camilla Lucchi. che ha voluto osservare che la bella Taylor Mega non si sarebbe potuta permettere quel gioiello lavorando onestamente... “Non te lo puoi permettere facendo l’influencer, evidentemente te l’hanno regalato, ci sarà qualcuno che ti mantiene”, ha detto Camilla. Ma la Mega non si è trattenuta e ha replicato con ferocia: “Evidentemente tu non sei capace a fare l'influencer. Poi parli proprio tu, che ti fai mantenere da sempre dalla tua famiglia”.



La cosa ha avuto un seguito anche sui social e i fan della Lucchi si sono riversati sul profilo Instagram di Taylor Mega e hanno continuato ad inveire contro di lei accusandola di ostentare la ricchezza, di non essersi guadagnata onestamente ciò che ha e di osservare tutti con aria di superiorità.... “Un orologio da 300 mila euro non fa di te una signora, e nemmeno una di classe. Sei squallida”, “Non comprendo la gente che segue una persona che spende 300 mila euro per un orologio!!”, “Un consiglio cerca di darti una regolata con questo linguaggio arrogante che hai!”. Visualizza questo post su Instagram MEGA TRENDY ???? @narcosoriginalitalia Un post condiviso da ? Taylor MEGA ? (@taylor_mega) in data: 17 Mag 2019 alle ore 10:10 PDT



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 23 maggio 2019)è stata ospite di Pomeriggio 5 e ha mostrato un orologio daper il quale è stata fortementeanche sul web. Da Barbara D'urso la prima a criticarla è stata Camilla Lucchi. che ha voluto osservare che la bellanon si sarebbe potuta permettere quel gioiello lavorando onestamente... “Non te lo puoi permettere facendo l’influencer, evidentemente te l’hanno regalato, ci sarà qualcuno che ti mantiene”, ha detto Camilla. Ma lanon si è trattenuta e ha replicato con ferocia: “Evidentemente tu non sei capace a fare l'influencer. Poi parli proprio tu, che ti fai mantenere da sempre dalla tua famiglia”.La cosa ha avuto un seguito anche sui social e i fan della Lucchi si sono riversati sul profilo Instagram die hanno continuato ad inveire contro di lei accusandola di ostentare la ricchezza, di non essersi guadagnata onestamente ciò che ha e di osservare tutti con aria di superiorità.... “Un orologio da 300 milanon fa di te una signora, e nemmeno una di classe. Sei squallida”, “Non comprendo la gente che segue una persona che spende 300 milaper un orologio!!”, “Un consiglio cerca di darti una regolata con questo linguaggio arrogante che hai!”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Leorea10 : @pomeriggio5 Ragazzi ma vi rendete conto cos 'è Taylor mega. Il peggiore esempio da mostra in tv. Una che per i sol… - PatriziaMignolo : Chissà se Taylor Mega paga le tasse o se soltanto io, mediocre lavoratrice indefessa, le pago. Certo bellino l’orol… - johnokre : RT @NoemiBlonde: Eccoci durante le riprese vi aspetto numerosi il 5 aprile in prima serata su canale 5 con TAYLOR MEGA e tanti altri ospiti… -