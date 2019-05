Takara – La notte che ho nuotato | trama | cast e anticipazioni

termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il 23 maggio 2019 esce nelle sale cinematografiche italiane– Lain cui ho, il cui titolo originale è– La nuit où j’ai nagé. Si tratta di un film drammatico del 2017 diretto dalla coppia di registi Kohei Igarashi e Damien Manivel, presentato alla 74esima edizione del Festival di Venezia. La pellicola è tratta da una storia vera di un bambino che a causa del lavoro del padre non può mai passare del tempo con lui. I due registi in un’intervista, hanno dichiarato che il film nasce dalla volontà di unire i loro due stili: da un lato la passione per i paesaggi innevati di Damien Mavinel, dall’altra la voglia di raccontare l’infanzia di Kohei Igarashi , collocando il tutto nelle ragioni più fredde del Giappone. La direzione della fotografia è stata affidata a Wataru Takahashi, le musiche a Jérome Petit mentre della distribuzione se ne è ...

