Svolta Juve | Paratici è in Inghilterra | blitz per il nuovo allenatore!

Juventus - Svolta totale : "Repubblica" - oggi Paratici incontra Conte : Conte alla Juve? Mai dire mai, resta accesa ancora un barlume di speranza. Secondo quanto rivelato dall'odierna edizione de "La Repubblica", Paratici potrebbe incontrare Conte a Milano nella giornata di oggi. Summit in albergo dove è ospite anche Guardiola, quest'ultimo in Italia per un'iniziativa di beneficenza. Detto questo, il direttore sportivo bianconero potrebbe incontrare l'ex

Juventus - arriva la Svolta : Deschamps spiazza tutti - arriva l'annuncio sul futuro! : Didier Deschamps, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato il suo futuro in vista della prossima stagione. Poche chiacchiere e pochi giri di parole: il ct della Nazionale francese ha confermato la sua permanenza sulla panchina francese anche in vista della prossima stagione. Il tecnico è stato abbastanza chiaro, la volontà sarà quella di continuare il

Juventus - l'offerta a Pirlo che gli Svolta la carriera : allenatore in serie C : Gli ex giocatori gloriosi che hanno intenzione di cimentarsi nella professione di allenatore sono chiamati ad uno sforzo tutt' altro che banale: cominciare (quasi) da zero. Non è scontato per chi, dopo aver toccato le più alte vette del calcio, potrebbe spontaneamente pensare di aver già acquisito i

Niente Juventus per Conte - intesa vicina tra l’ex Chelsea e l’Inter : la Svolta già nelle prossime ore : L’ex manager del Chelsea ha accettato l’offerta dell’Inter, intesa tra le parti raggiunta e svolta che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni Se le prime indiscrezioni avevano parlato di un Antonio Conte vicinissimo alla Juventus, le ultime novità sul futuro dell’allenatore pugliese sconfessano la prima tesi. Claudio Grassi/LaPresse Il futuro dell’ex Chelsea è sempre più tinto di nerazzurro, infatti ...

Il Psg tenta Allegri e la Juve è pronta alla Svolta in panchina : Tra Massimiliano Allegri e la Juventus si sta inserendo in maniera pesante e ormai difficilmente controllabile il Paris Saint Germain . Quella che sembrava una semplice suggestione primaverile si è ...

Khedira-Juventus - Svolta sul futuro : addio o nuovo ruolo : KHEDIRA JUVENTUS- Una stagione che si avvia verso la parte conclusiva. Un'annata positiva, ma indubbiamente insufficiente per quel che riguarda il percorso in Champions League. La sensazione è che la Juventus cambierà tanto, in ogni settore del campo. Ecco perchè Sami Khedira potrebbe ritrovarsi di fronte ad un bivio e ad una scelta. Out per

Calcio femminile - Serie A : Juventus e Fiorentina le dominatrici del campionato e le fautrici di una Svolta : La stagione del Calcio femminile italiano, per club, è terminata. Il pensiero è già ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 7 giugno al 7 luglio. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo venti anni, ha ottenuto il pass diretto, giungendo prima nel proprio girone di qualificazione e nel corso dell’ultimo biennio ha compiuto notevoli passi in avanti che sono stati evidenziati anche dai risultati in alcune amichevoli: il pareggio ...

Icardi-Juventus - nuova Svolta : Higuain o Cancelo come pedine di scambio : Icardi-Juventus – Questa sera Inter e Juventus si sfideranno in campo, ma a fine stagione potrebbero trattare un clamoroso scambio di calciomercato. Più volte vi abbiamo raccontato della possibilità che Mauro Icardi passi in bianconero, con i nerazzurri che accoglierebbero a braccia aperte Paulo Dybala. La Joya però al momento è fredda su questo possibile scambio e vorrebbe restare alla Juventus, o

Juventus - la Svolta : Emre Can - Cuadrado e Cancelo cambiano ruolo : Juventus Emre CAN- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, Allegri e la società bianconera sarebbero già pronti a pensare al prossimo futuro. Come cambierà la Juventus nel corso della prossima stagione. Il mercato potrebbe dipendere anche da alcune scelte tattiche che Allegri potrebbe sperimentare nel corso delle ultime giornate. Di fatto, come accennato nei giorni

Maglia Juve 2020 - Svolta storica : in casa addio alle strisce bianconere : Un politica che Andrea Agnelli sta portando avanti da tempo: si è cominciato dal logo, si è continuato con l'acquisto di Cristiano Ronaldo e adesso con la Maglia bicolore. La rincorsa della Juventus ...

Kean-Juventus - Raiola a lavoro : Svolta decisiva nel futuro del classe 2000 : KEAN JUVENTUS – Chiusa la pratica scudetto per la Juventus entra nel vivo la programmazione della prossima stagione a partire dai rinnovi di alcuni tasselli fondamentali. Leggi anche: Pogba Juventus, ritorno possibile: ecco come e perchè… Kean-Juventus, i dettagli In attesa dell'incontro tra il presidente Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri, i prossimi saranno giorni

Juve - un punto di Svolta prima della rivoluzione : Invece ha finito per stringere le dita della mano facendo il segno della paura in mondo visione. Se vince sempre, d'altronde, fai più fatica del dovuto ad accettare la sconfitta. Quindi nella Juve ...

Joao Felix-Juventus - incontro tra Mendes e Paratici : arriva la Svolta : Joao Felix-Juventus – Notte fonda per la Juventus sul palcoscenico della Champions League, con la squadra di Allegri che esce per mano dell'Ajax e manca l'accesso alle semifinali. I bianconeri sono però pronti a ripartire e programmare un nuovo assalto alla massima competizione europea che manca dal 1996. Sul mercato continuano le mosse del Paratici per costruire la Juve che verrà, con

Calciomercato Juventus - Svolta James Rodriguez : è diventato comunitario : Il Calciomercato è pronto ad entrare nel vivo: a due mesi dalla fine della stagione, i top club sono pronti a programmare la prossima campagna acquisti, con l'obiettivo di rafforzare le proprie rose. In particolar modo le grandi deluse europee sono sicuramente Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Real Madrid, che sono uscite dalla Champions League agli ottavi di finale. Nella società tedesca gioca un trequartista colombiano, in prestito con ...