Straordinario successo per la Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista | Reggio prima

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Uno, tanto interesse e numeri da capogiro hanno accompagnato lastorica edizione reggina delladel. La tradizionale iniziativapromossa dall’Entedi Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi guidato dalla Presidente Tiziana Stallone, giunta quest’anno alla sua sesta edizione e tenutasi in ben 24 piazze italiane, arriva per lavolta aCalabria, registrando adesioni considerevoli da parte di centinaia di utenti, reggini ma anche turisti di passaggio, che per due giorni hanno affollato il villaggio allestito in piazza Italia sotto la supervisione della responsabile Giusy Bonfiglio. Sono state più di 700 le consulenze nutrizionali gratuite erogate da decine di biologi presenti in piazza che per due giorni, sabato e domenica, hanno prestato volontariamente e gratuitamente la loro opera ...

giomalago : Serata magica per la #Pallavolo tricolore, la @CEVolleyballCL è solo nostra????! Al successo della @IGOR_Volley si un… - montalcinonews : Oggi abbiamo incontrato, “Alle Logge di Piazza” a #Montalcino, il regista Paolo Genovese. Il suo #film “Perfetti sc… - PacificoTweet : Altro successo di @ANIEF_tw , stavolta al Consiglio di Stato. L'articolo di @orizzontescuola -