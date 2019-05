Strage di Capaci | l' Italia ricorda Giovanni Falcone

Strage di Capaci : a Palermo spunta striscione contro Salvini vicino aula bunker : Palermo – Un piccolo striscione con la scritta ‘Noi non ti vogliamo’ e’ comparso su un balcone nel percorso che dal porto di Palermo conduce all’ aula bunker del carcere dell’Ucciardone, a due passi proprio dalla sede del maxi processo, dove a breve inizieranno le commemorazioni per il 27esimo anniversario della Strage di Capaci . Probabile destinatario il vicepremier Matteo Salvini , nelle ultime ...

Strage Capaci : giunta a Palermo Nave legalità - al via celebrazioni : E' giunta al porto di Palermo la Nave della legalità , che aprirà le celebrazioni del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio

Strage Capaci : Palermochiamaitalia - salpa Nave della Legalità : Al via, domani, il viaggio della Nave della Legalità che aprirà le celebrazioni del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio.

Strage di Capaci - due nuovi indagati. Il pentito : “Per uccidere Falcone c’era anche l’artificiere del boss Usa John Gotti” : Ventisette anni dopo ci sono due nuovi indagati per la Strage di Capaci , in cui morirono il giudice Giovanni Falcone , la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta. Si tratta del pentito catanese Maurizio Avola, sicario di Cosa nostra, e del boss Marcello D’Agata, uno dei luogotenenti di maggiore fiducia dello storico capomafia Benedetto Santapaola. A indagare è la procura di Caltanissetta, l’ufficio giudiziario competente ...

Strage Capaci - il 23 maggio 70 mila studenti contro le mafie : Strage Capaci . Saranno oltre 70.000 gli studenti che il prossimo 23 maggio parteciperanno alla manifestazione #PalermoChiamaItalia per dire in coro.

"Il film su Buscetta in uscita il giorno di Capaci è un'offesa". La rimostranza di un orfano della Strage : Finisce nella bufera il film Il Traditore, in gara al Festival di Cannes 2019, a causa della scelta della data d’esordio prevista per il 23 maggio. Ai famigliari delle vittime della strage di Capaci non è piaciuta la coincidenza tra l’anniversario dell’attentato e l’esodio in sala. È stato Giovanni Montinaro, figlio del defunto caposcorta di Giovanni Falcone, a protestare sul profilo Instagram di ...