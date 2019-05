Strage di Capaci | l' Italia ricorda Giovanni Falcone | Conte | “La lotta alla mafia è

Attentato Falcone - Salvini " Strage Capaci nulla come prima"/ Lotta mafia : politica ko : Strage di Capaci : Salvini "Chi si divide sulla Lotta alla mafia sbaglia". La morte di Giovanni Falcone : la sorella Maria, 'basta divisioni'

Strage di Capaci - Palermo ricorda Falcone : dalla Nave della Legalità all'aula bunker. FOTO : Strage di Capaci , Palermo ricorda Falcone : dalla Nave della Legalità all'aula bunker. FOTO Dall'approdo degli studenti al porto all'annuale commemorazione nello spazio adiacente al carcere Ucciardone, in cui ebbe luogo il maxi-processo contro la mafia - CHI ERA IL GIUDICE UCCISO - LE FOTO DELL'ATTENTATO DEL 23 MAGGIO ...

Strage di Capaci - 27 anni dopo. Mattarella : <br>"Lo Stato si inchina davanti alle vittime" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno dell'anniversario della Strage di Capaci, ha voluto ricordare non soltanto le cinque vittime di quell'attentato, ma tutte le persone che hanno perso la vita nella lotta alla mafia o per mano della mafia:A ventisette anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, legate dalla medesima, orrenda strategia criminale, la Repubblica si inchina nel ricordo delle vittime e ...