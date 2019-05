Stato Washington legalizza compostaggio umano dopo funerale

ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) Lodihato ililcome alternativa alla sepoltura o alla cremazione. E' il primoamericano are la trasformazione in fertilizzante di resti umani con il provvedimento firmato dal governatore Jay Insee, democratico. La legge, che entrera' in vigore a maggio del prossimo anno, consente la "recomposition" del defunto che viene avvolto in un sudario e posizionato in un lungo vaso cilindrico e adagiato su un letto di materiale organico come trucioli di legno, erba medica e paglia. L'aria viene aspirata periodicamente, fornendo ossigeno per accelerare l'attivita' microbica. Nel giro di circa un mese i resti vengono ridotto ine possono essere usati come concimi."E' un'alternativa all'imbalsamazione e sepoltura e alla cremazione. E' naturale, sicura, sostenibile e comportera' in significativi risparmi in ...

