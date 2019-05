Star Trek | Picard | teaser e poster della la nuova serie di Amazon Prime Video

dituttounpop

Aggiornamento 23 maggio 2019: dopo aver annunciato l'accordo con CBS per la distribuzione nel mondo di Star Trek: Picard ha rilasciato il primo trailer. Eccolo (ci sono i sottotitoli in italiano nel video youtube, basta attivarli):

Articolo precedente del 13 maggio 2019: Ricordate la serie sul capitano Jean-Luc Picard, che CBS All Access sta sviluppando negli Stati Uniti? La serie verrà distribuita nel mondo da Amazon Prime Video. Una notizia che un po' sorprende visto che Star Trek: Discovery, la serie che ha dato vita al nuovo universo di Star Trek, è distribuita in esclusiva da Netflix. Quindi la cosa certa è che l'universo Star Trek nel mondo sarà distribuito in servizi streaming diversi.

