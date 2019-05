fanpage

(Di giovedì 23 maggio 2019) I fatti si sono verificati lo scorso 27 aprile lungo la pista ciclabile che collega Limite sull'Arno a Capraia Fiorentina, in provincia di. L'uomo ha sorpreso la vittima mentre correva e l'ha coplita con unaspallata, facendola cadere. Quindi l'ha stuprata. Identificato dalla polizia grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona.

zluca2 : Firenze, spinge in un fossato una donna che fa jogging e la violenta - Frances61084111 : RT @ilmessaggeroit: Spinge in un fossato una donna che fa jogging e la violenta, choc a Firenze - paolaokaasan : RT @ilmessaggeroit: Spinge in un fossato una donna che fa jogging e la violenta, choc a Firenze -