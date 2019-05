SpellForce 3 | Soul Harvest | diamo uno sguardo ai nani in questo nuovo trailer

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic annuncia undi3:, questa volta incentrato sui.Da sempre descritti come guerrieri esperti, fabbri leggendari e costruttori isono una tra le razze giocabili disponibili attraverso l'espansione.In3:sarete in grado di formare eroi scegliendo tra diversi rami di abilità, guidare il vostro esercito alla vittoria attraverso un sistema strategico in tempo reale completamente rielaborato. Oltre alle unità di terra saranno disponibili unità volanti con le loro uniche abilità. Il tutto racchiuso all'interno di una fantastica colonna sonora.Leggi altro...

