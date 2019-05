Sony con PlayStation Productions si lancia nella produzione di serie e film

Kenichiro Yoshida - CEO di Sony - parla della collaborazione con Microsoft : La collaborazione tra Sony e Microsoft ha sorpreso tutto il settore videoludico la scorsa settimana.Sebbene questa partnership sia incentrata prettamente sullo sviluppo di nuove tecnologie che miglioreranno l'esperienza dei loro clienti, in molti si sono chiesti cosa sarà del futuro del settore se i due principali antagonisti hanno deciso di unire le proprie forze.E' proprio il CEO di Sony, Kenichiro Yoshida, a spiegare qualcosa di più su questa ...

Secondo l'ex presidente e CEO di PlayStation Entertainment America Sony è in una "buona posizione" per la next-gen : Jack Tretton, ex-presidente e CEO di PlayStation Entertainment America, crede che Sony sia in una "buona posizione" per la prossima generazione di console, anche se crede che la società dovrà affrontare "esponenzialmente" più concorrenza rispetto a quanto accaduto con l'attuale generazione.Parlando con GamesBeat, Tretton ha dichiarato: "penso che siano molto ben posizionati. Il leader della generazione precedente è sempre in una buona posizione ...

Prima di allearsi con Microsoft - Sony ha avuto una chiacchierata anche con Amazon : Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato che Sony e Microsoft hanno dato vita ad una speciale collaborazione, volta allo sviluppo di nuove tecnologie che miglioreranno l'esperienza dei loro clienti. Come riporta Gamepur, sembra però che il colosso di Redmond non sia stata la Prima scelta di Sony. Secondo un rapporto di Bloomberg, Sony ha infatti contattato (circa un anno fa) Amazon per stringere una collaborazione volta allo sviluppo di ...

PS5 scalpita in attesa del reveal : abbiamo davvero bisogno di una nuova console Sony? : Gli ultimi mesi hanno indubbiamente visto un chiaro fermento in chiave PS5: la rete ha cominciato a smuoversi all'arrivo delle prime indiscrezioni sulla potenziale nuova console Sony, e i dettagli condivisi con la community dei videogiocatori in merito ad alcuni degli aspetti del nuovo hardware hanno mandato senza mezzi termini in brodo di giuggiole tutti coloro che masticano un po' il gergo tecnico. Una potenza computazionale senza precedenti ...

Tale Sony Tale Nintendo? Anche la grande N potrebbe collaborare con Microsoft in ambito cloud : Nel caso in cui lo streaming dovesse proporsi come un modo di usufruire i videogiochi sempre più importante e fondamenTale per il settore, Microsoft è sicuramente la compagnia che tra i produttori di console può contare sui mezzi più efficaci per seguire questo trend e per contrastare colossi esterni ai videogiochi ma incredibilmente potenti come Google (e Stadia).Sony ha già deciso di stringere una collaborazione con l'azienda di Redmond ...

Sony Xperia 1 - lo smartphone con la tecnologia delle mirrorless pro : Il nuovo dispositivo top di gamma della casa giapponese arriverà in Italia a giugno. Non coste poco. Ma offre alcune soluzioni che Sony ha già adottato sulle camere della serie Alpha

Le azioni di Sony in crescita dopo l'annuncio della collaborazione con Microsoft per il cloud gaming : Nella giornata di ieri, è arrivata un'importante notizia che ci parlava dell'accordo tra Sony e Microsoft che prevede lo sviluppo congiunto di tecnologie basate sul cloud e la condivisione di informazioni.Grazie a questa collaborazione, le tecnologie sviluppate dai due colossi verranno poi integrate nei rispettivi giochi e contenuti streaming. Ebbene, questa mossa ha permesso alle azioni di Sony di crescere del 9,89%, riporta Cnbc.com. ...

Microsoft - pace con Sony : accordo su giochi in streaming : Il colosso di Redmond (proprietario di Xbox) e la casa giapponese (produttore di Playstation) hanno firmato un'intesa per "lo sviluppo congiunto di future soluzioni cloud su Microsoft Azure per supportare i rispettivi servizi di giochi e lo streaming di contenuti". Per mettere...

Improbabile unione per Sony e Microsoft - insieme contro Google Stadia? : È una rivalità che affonda le sue radici in profondità quella che prosegue ormai da numerosi anni tra Sony e Microsoft, due dei pilastri su cui si fonda attualmente l'intera industria videoludica e che presumibilmente fungeranno da colonne portanti ancora per molto, moltissimo tempo. Tutto cominciò nei primi anni del 2000, quando Sony portava sulla scena PS2 e Microsoft faceva invece il suo esordio con la prima Xbox. Ovviamente di acqua sotto i ...

PS5 : un video mostra come i fan immaginano la nuova console di Sony : Sebbene Sony non abbia svelato la forma definitiva di PS5, i fan stanno sperimentando design molto interessanti della futura console next-gen.PlayStation 5 è una realtà e, anche se Sony non ha fornito la data di lancio o i dettagli sulla sua futura vendita, ha rivelato le sue caratteristiche tecniche a livello hardware. La macchina dell'azienda giapponese dovrebbe essere promettente e molti utenti si sono lanciati per ricreare le proprie ...

Sony e Microsoft annunciano una collaborazione volta allo sviluppo di nuove tecnologie - infrastrutture ed alla condivisione di informazioni : Sony e Microsoft hanno annunciato oggi che daranno vita ad una speciale collaborazione, volta allo sviluppo di nuove tecnologie che miglioreranno l'esperienza dei loro clienti.Come riporta il sito ufficiale di Microsoft, sotto la guida di un memorandum firmato da entrambi le parti, si porterà aventi lo sviluppo congiunto di tecnologie basate sul cloud, che verranno poi integrate nei rispettivi giochi e contenuti streaming. Lavorando insieme, le ...

Sony aggiorna i Sony Xperia XZ3 e XZ2 con le patch di sicurezza di maggio e gli Xperia XA e E5 : Il team di Sony ha dato il via ad una serie di aggiornamenti per alcuni degli smartphone meno recenti della gamma del produttore nipponico. Tra i modelli aggiornati troviamo il Sony Xperia XZ3 e la famiglia Xperia XZ2 (ossia i Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium), che ricevono le patch di sicurezza Android […] L'articolo Sony aggiorna i Sony Xperia XZ3 e XZ2 con le patch di sicurezza di maggio e gli Xperia XA e E5 proviene da ...

Sony presenta 20 nuovi Display Professionali BRAVIA con Android 8.0 e schermi OLED fino a 8K : Sony ha presentato 20 nuovi Display Professionali BRAVIA, compatibili con Android 8.0 e dotati di pannelli che arrivano fino alla risoluzione 8K. L'articolo Sony presenta 20 nuovi Display Professionali BRAVIA con Android 8.0 e schermi OLED fino a 8K proviene da TuttoAndroid.

MediEvil si mostra in nuove immagini e Sony rivela e promette novità e contenuti inediti : Come probabilmente saprete nel corso del nuovo episodio di State of Play mostrato solo alcune ore fa, Sony ha condiviso un nuovo trailer e rivelato la data di uscita del remake di MediEvil. Sir Daniele Fortesque risorgerà il 25 ottobre in esclusiva PS4 e a quanto pare potrà sfoggiare anche qualche novità per vecchi e nuovi appassionati.Su PlayStation Blog c'è infatti spazio per qualche immagine e per una breve presentazione del titolo. Molto ...