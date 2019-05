Silenzio elettorale europee 2019 | sanzioni e come funziona la propaganda

termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2019)laDomenica 26 maggio, importante giornata: italiani chiamati al voto per le Elezionima non solo; sono oltre 3.800 i comuni in cui si rinnoverà il consiglio cittadino e si eleggerà il sindaco, il Piemonte voterà anche per il Governatore e la giunta regionale. A che ora parte ilLa legge italiana regolamenta in maniera precisa i termini entro cui è possibile svolgerepolitica nei momenti immediatamente precedenti alle tornate elettorali. Dunque, prescrive che comizi e in generale a incontri pubblici con gli elettori si possano tenere al massimo fino alla mezzanotte del penultimo giorno antecedente alla votazione, in questo caso, venerdì 24 maggio. Quindi, per tutto sabato 25 maggio, ultimo giorno prima del voto, entra in vigore il cosiddetto ...

TeresaBellanova : Italia, crescita zero. Ma per i due vicepremier non sembra essere un problema. Fate silenzio, sono in campagna elet… - tatybia : @repubblica Quando inizia il silenzio elettorale? Io non ne posso veramente più - MarcoMorosini3 : RT @andreapalladino: La manifestazione di Forza Nuova a #SanLorenzo va vietata, subito. Viola il silenzio elettorale, cercando apertamente… -