Shannon de Lima da urlo su Instagram | gli scatti della modella venezuelana

James Rodriguez ha una nuova fiamma : la modella Shannon de Lima - : Marco Gentile Shannon de Lima ha rubato il cuore a James Rodriguez, giocatore del Bayern Monaco ed ex Real Madrid. La bella modella venezualena sta facendo impazzire i suoi follower su Instagram James Rodriguez è un giocatore molto talentuoso che attualmente veste la maglia del Bayern Monaco. Il 27enne di Cucuta, però, nononstante le sue grandi qualità tecniche non è riuscito ad imporsi né al Real Madrid, in tre anni, né ai bavaresi ...