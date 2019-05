Serie B – Colpo di scena! Il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Foggia | sospeso

LIVE Juventus-Torino - Derby Serie A in DIRETTA : i Granata cercano il colpo da Champions : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, anticipo della 35ma giornata di Serie A, nonché sentitissimo Derby della Mole che tiene con il fiato sospeso l’intero capoluogo piemontese. I Granata arrivano alla sfida sicuramente con grandi stimoli: gli uomini di Mazzarri sono reduci dal bellissimo successo casalingo per 2-0 contro il Milan e ora si trovano a soli tre punti da quel che sarebbe un clamoroso accesso in Champions League. I ...

VIDEO Toronto-Philadelphia 89-94 - highlights e sintesi gara-2 semifinali NBA : colpo esterno dei 76ers - Serie in parità : Philadelphia ha sconfitto i Toronto Raptors per 94-89 nella gara-2 delle semifinali NBA, pesantissimo colpaccio in trasferta dei 76ers che sono passati sul campo della compagine canadese grazie alla grande prova di Jimmy Butler. La serie ora è in perfetta parità (1-1). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Toronto-Philadelphia, gara-2 della semifinale di Eastern Conference nella NBA. VIDEO highlights Toronto-Philadelphia, ...

Serie A - colpo salvezza della Spal a Empoli : ... Rizzo Arbitro : Rocchi Marcatori : 11' Caputo, 38', r,, 59' Petagna, 47' Floccari, 47' Traore, 88' Antenucci Ammoniti : Lazzari, Cionek, Traore, Petagna, Missiroli, Brighi, Murgia LA CRONACA DEL ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2019 : colpo di San Martino di Lupari che espugna il PalaRomare di Schio - Venezia va sul 2-0 contro Ragusa e vede la finale : Almeno una Serie che andrà alla quarta partita ci sarà, ed è quella tra Schio e San Martino di Lupari. Il Fila, infatti, espugna il PalaRomare battendo le Campionesse d’Italia per 64-66 in gara-2 delle semifinali scudetto di Serie A1. Segue ancora il fattore campo, invece, l’altra sfida, quella tra Venezia e Ragusa. Andiamo a vedere nel dettaglio l’andamento delle partite. FAMILA Schio-FILA SAN Martino DI Lupari 64-66 (16-17, ...

Bari promosso in Serie C : Simeri firma il colpo a Troina - i De Laurentiis in festa : Al Bari basta un rigore di Simeri per tornare nel calcio dei grandi. La trasferta in Sicilia si conclude con il risultato sperato: i pugliesi battono 1-0 i padroni di casa e iniziano la scalata verso ...

Serie D - colpo grosso del Ciliverghe contro il Voghera : Il passo falso casalingo di sette giorni fa contro lo Zola obbliga il Ciliverghe ad espugnare Voghera per non rischiare di vanificare il miracolo fin qui costruito nel girone di ritorno. contro l’OltrepoVoghera fanalino di coda del girone il tecnico Carobbio è costretto a rinunciare a Guerci vittima di un risentimento muscolare nella seduta di rifinitura e a Sanè squalificato che si aggiungono alla lunga lista dei lungodegenti. I gialloblù ...

Basket - 25a giornata Serie A 2019 : colpo playoff per Trieste. Avellino cade al supplementare : Importantissimo colpo playoff dell’Alma Trieste, che, nel posticipo della 25a giornata di Serie A, espugna Avellino dopo un tempo supplementare per 97-96. Una vittoria che permette a Trieste di agguantare in classifica proprio gli irpini, che sono alla terza sconfitta consecutiva. Adesso ci sono quattro squadre a quota 28 punti (Trieste, Varese, Avellino e Trento), inseguite da Sassari e Cantù (26). Il protagonista in casa triestina è ...

Basket - Serie A : colpo Sassari a Milano. Risultati della 25giornata e classifica : Quando va agli archivi la venticinquesima giornata e ne mancano ancora 5 al termine della stagione regolare l'indice dei valori si alza in maniera evidente per le squadre che devono ancora trovare un ...

Basket - Serie A : colpo esterno per Trento e Pistoia - cade la Reyer Venezia : Basket, Serie A: giornata molto importante per quanto concerne la zona calda della classifica con la vittoria di Pistoia a Bologna Basket, Serie A, giornata intensa iniziata con la sconfitta dell’Olimpia Milano contro Sassari e proseguita con altri risultati molto interessanti. Reggio Emilia ha perso sul parquet di casa contro Trento, 80-84 il punteggio della gara con 25 punti del solito Marble mattatore della gara. Vittoria netta ...

Basket - 25ª Giornata Serie A – Olimpia Milano ko : colpo Playoff per Sassari : Secondo ko casalingo stagionale per l’Olimpia Milano che si arrende 79-93 a Sassari: i sardi salgono a quota 26 punti e agguantano la zona Playoff Dopo la vittoria di Torino su Varese nel lunch match, il pomeriggio della 25ª Giornata di Serie A prosegue con un importante verdetto: Sassari sbanca il Mediolanum Forum di Milano e infligge il secondo ko casalingo stagionale all’Olimpia Milano. Per i sardi è il 13° successo stagionale che ...

RISULTATI Serie A/ Diretta gol live e classifica : colpo Udinese - ora Inter Atalanta! : RISULTATI SERIE A: la classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, attese oggi 7 aprile per la 31giornata del campionato italiano.

Risultati Serie A 31ª Giornata – Doppio colpo per Cagliari e Udinese : la lotta salvezza si infiamma! : Doppio successo casalingo per Cagliari e Udinese che mettono in cascina 3 punti importantissimi per la salvezza: i Sardi superano 2-1 la Spal, i friulani battono 3-2 l’Empoli La Serie A entra nel decisivo rush finale, con le ultime 8 partite rimaste in calendario. Se per lo scudetto, grazie al successo della Juventus sul Milan di ieri pomeriggio, la storia dovrebbe essere definitivamente chiusa, la lotta per evitare la retrocessione ...

Risultati Serie A 29ª Giornata – Colpo salvezza per la Spal a Frosinone! Poker Napoli - pari tra Fiorentina e Torino : La Spal sbanca il Benito Stirpe di Frosinone e raccoglie 3 punti importanti per la salvezza. Il Napoli stende la Roma, pari tra Fiorentina e Torino: i Risultati delle gare del pomeriggio della 29ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Parma nel lunch match, la 29ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match dagli esiti davvero importanti per l’intera classifica di Serie A. Iniziamo dalla parte bassa, nella quale la ...