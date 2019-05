Serie A – I tifosi dell’Inter lanciano l’avvertimento | “domenica fuori i coglioni! Vi

Serie B - Palermo : appello a Giorgetti - mille tifosi attesi sotto la Corte Federale : Un'intera città si sta mobilitando per dare il sostegno al Palermo calcio che sta vivendo ore di angoscia, dopo la retrocessione decretata, nei giorni scorsi, in Serie C dal Tribunale Federale Nazionale. Con ogni mezzo, pullman, aereo e persino in nave, almeno un migliaio di tifosi si stanno organizzando per raggiungere la capitale, in occasione della sentenza della Corte d’appello Federale, il cui pronunciamento è previsto per domani giovedì 23 ...

Playoff Serie A Basket – Dito medio ai tifosi - James Nunnally chiarisce : “l’ho fatto - ma amo Avellino. Ecco cos’è successo” : James Nunnally fa chiarezza in merito al Dito medio mostrato ai tifosi di Avellino: il cestista dell’Olimpia Milano spiega di aver rivolto il gesto ad un solo supporter irpino Al termine di Gara-2 fra Olimpia Milano e Scandone Avellino, James Nunnally si è reso protagonista di un bruttissimo gesto. L’ex cestista dei Rockets, dopo aver segnato 19 punti contro la sua ex squadra, ha rivolto il Dito medio contro i tifosi di ...

Playoff Serie A – Clamoroso Nunnally : dito medio agli ex tifosi di Avellino! : James Nunnally avrebbe rivolto un dito medio verso i tifosi di Avellino dopo il successo dell’Olimpia Milano al termine di Gara-2: gli ex tifosi infuriati con il cestista americano Stando a quanto riporta ‘Sportavellino.it’, nei momenti successivi alla sfida fra Olimpia Milano e Sidigas Avellino, Gara-2 dei quarti di finale Playoff della Serie A, sarebbe avvenuto un brutto episodio che avrebbe avuto James Nunnally come protagonista. Il ...

Le notizie del giorno – La nuova Serie C - scontri tifosi Lazio-Polizia e le ultime su vicenda Allegri-Juve : LO SPETTACOLO DEL GIRONE C DI Serie C – Serie C o B2? Da un po’ di anni ci si domanda questo. Non tanto in termini tecnici infatti, quanto per le piazze che vi partecipano, il girone meridionale di terza Serie negli ultimi periodi non avrebbe nulla da invidiare alla B. Città storiche, che in passato hanno calcato palcoscenici importanti e che si ritrovano adesso invischiate nelle “sabbie mobili” della Lega Pro, chi ...

Serie D - Turris : niente tifosi allo stadio nella finale dei playoff : Nuova tegola sulla Turris, squadra di Calcio di Torre del Greco (Napoli) impegnata domenica nella finale playoff di Serie D. Le autorità comunali hanno disposto che la partita si giochi senza pubblico di casa: “E’ stata disposta da parte degli organi comunali di settore, l’avvio del procedimento di revoca della licenza a disputare le gare in presenza di pubblico allo stadio Liguori”. ”Questa decisione – ...

Palermo - incubo Serie C. Risposta tifosi - oltre 22mila allo stadio : Superata quota 22 mila biglietti emessi per Palermo-Cittadella, la partita in programma domani al "Barbera", con la quale i rosanero si giocano l'accesso alla serie A. "E' gia' record stagionale", e l'incasso sara' devoluto interamente a dodici onlus, dicono dalla societa' passata di mano ai nuovi azionisti che tentano di archiviare la lunga stagione dell'ingombrante Maurizio Zamparini. Tra i beneficiari la Comunita' di Sant'Egidio, gli Angeli ...

Serie A – L’Atalanta regala un sogno ai suoi tifosi : accoglienza pazzesca a Zingonia [VIDEO] : Grande festa a Bergamo: il pullman dell’Atalanta accolto in maniera incredibile al rientro da Roma dopo la vittoria sulla Lazio Un risultato strepitoso, quello dell’Atalanta, che ha rifilato un pesantissimo 3-1 alla Lazio, portandosi così a 7 punti dalla Champions League. I nerazzurri hanno raggiunto un traguardo strepitoso e proprio per questo tutti i loro tifosi ne sono riconoscenti. Al rientro al centro sportivo di Zingonia, ...

Serie A Genoa - contestazione ad oltranza annunciata dai tifosi : Il presidente Preziosi ha subito risposto intervenendo in diretta all'emittente Primocanale che dava la cronaca della serata. Ha ribadito "che la società è sana" pur ammettendo errori nella gestione ...

Serie B - sassi contro il bus dei tifosi del Brescia diretti a Lecce : Si sta giocando un match fondamentale valido per il campionato di Serie B, in campo Lecce e Brescia, partita che vale moltissimo in chiave promozione nel massimo campionato. Ma prima della partita momenti di grande tensione: sconosciuti che probabilmente erano tifosi del Bari hanno lanciato pietre contro due bus di tifosi del Brescia diretti a Lecce per la partita di campionato. Dopo la sassaiola un tifoso Bresciano è stato portato in ...

Striscione fascista tifosi Lazio - nota della Lega Serie A : “Condanniamo episodi di razzismo” : Striscione fascista tifosi Lazio, anche la Lega Serie A si espone pubblicamente sulla vicenda andata in scena ieri prima di Milan-Lazio, attraverso un comunicato. “La Lega Serie A – si legge – condanna con fermezza gli episodi di razzismo accaduti in questi ultimi giorni. Lo sport deve esaltare il rispetto, l’inclusione e lo stare insieme in armonia, valori che sono alla base delle iniziative sociali promosse da ...

Serie D Turris - per i tifosi della Nocerina riservato il settore distinti : TORRE DEL GRECO - La sfida del Liguori di Torre del Greco tra la Turris padrona di casa ed i molossi della Nocerina si sta avvicinando. In occasione della partita di domenica alla luce degli ottimi ...

Genoa : incubo Serie B - sciopero tifosi : ANSA, - GENOVA, 19 APR - Torna l'incubo della serie B e i tifosi del Genoa scioperano. La sfida di domani al Ferraris tra il Genoa in caduta libera e il Torino lanciato verso l'Europa è diventata ...

Genoa : incubo Serie B - sciopero tifosi : GENOVA, 19 APR - Torna l'incubo della serie B e i tifosi del Genoa scioperano. La sfida di domani al Ferraris tra il Genoa in caduta libera e il Torino lanciato verso l'Europa è diventata delicata per ...

Serie A Genoa - Bessa : «Protesta dei tifosi col Torino? Dispiace» : GENOVA - "Ci dispiace perché alla fine ritengo che essere uniti ci dia più forza. Ma è il loro modo di protestare pacificamente, ovvio che preferirei averli sempre al campo. Dobbiamo prenderne atto e ...