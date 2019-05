Sebastian Vettel F1 | GP Monaco 2019 | “Fatichiamo troppo a trovare la finestra per le

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Le gomme sono molto - molto sensibili - ed estremamente difficili da capire” : Anche Sebastian Vettel ha parlato oggi, alla vigilia delle prove libere del GP di Monaco, al sito motorsport.com, lasciando un ricordo di Niki Lauda e poi analizzando la situazione in cui si presenta la Ferrari nel Principato, soffermandosi in particolar modo sulla gestione delle gomme nelle prime gare del Mondiale. Su Niki Lauda: “sono stato e sono un suo fan. Ho avuto l’opportunità e la fortuna di poterlo conoscere, di parlargli, ...

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel in crisi totale. L’ordine di scuderia sancisce una svolta in casa Ferrari : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo reduci dall’ennesima disfatta. ...

VIDEO Sebastian Vettel-Valtteri Bottas - confronto nel terzo settore del GP Spagna : la Mercedes rifila mezzo secondo alla Ferrari! : La Ferrari è in grandissima difficoltà nel terzo settore del circuito di Barcellona, al Montmelò le Rosse pagano più di mezzo secondo di distacco dalla Mercedes soltanto nell’intermedio conclusivo e questo ha fatto la differenza nelle qualifiche del GP Spagna: Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno soppiantato Sebastian Vettel e Charles Leclerc, prima fila per le Frecce d’Argento con un vantaggio imbarazzante sulle Rosse. Guardiamo ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Volevamo essere al livello delle Mercedes - siamo troppo indietro” : Sebastian Vettel non è riuscito ad andare oltre la terza posizione nelle qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Domani il tedesco scatterà dalla terza fila e proverà a ottenere un buon risultato al volante della Ferrari anche se è ben consapevole che difficilmente riuscirà a lottare per la vittoria con le inarrivabili Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Il pilota teutonico era molto triste al termine del time ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Spagna 2019 : “Gli aggiornamenti funzionano - ma non sono sufficienti” : Non può essere contento Sebastian Vettel dopo il terzo posto in qualifica nel GP di Spagna 2019 di F1. A Barcellona, ancora una volta, le Ferrari sono rimaste molto distanti dalle Mercedes, nonostante il nuovo motore evoluto utilizzato in Catalogna. Il quattro volte campione del mondo ha dichiarato che gli aggiornamenti sulla SF90 funzionano, ma non abbastanza da contrastare le Frecce d’Argento. VIDEO Sebastian Vettel: “GLI ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Spagna 2019 : “Le novità sono positive - ma le Mercedes sono ancora davanti” : Sebastian Vettel non si può definire soddisfatto al termine delle prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di F1. Il pilota della Ferrari ha chiuso il secondo turno ad oltre tre decimi di distacco da Valtteri Bottas, pagando dazio dalle Mercedes sia sul giro secco che in simulazione di passo gara. Le Rosse sono in difficoltà nonostante i tanti aggiornamenti portati a Barcellona, il Cavallino Rampante soffre tantissimo nel terzo settore dove ...

Sebastian Vettel F1 - GP Spagna 2019 : “Perdiamo tempo nelle curve lente - stiamo lavorando tanto. Vediamo come va domani” : Sebastian Vettel non è riuscito a esaltarsi durante le prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha chiuso il secondo turno a tre decimi di distacco da Valtteri Bottas, pagando dazio dalle Mercedes sia sul giro secco che in simulazione di passo gara. Le Rosse sono in difficoltà nonostante i tanti aggiornamenti portati a Barcellona, il Cavallino Rampante soffre tantissimo nel terzo settore dove le ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Spagna 2019 : “Dentro di noi sappiamo che la Ferrari è forte” : Sebastian Vettel è apparso molto carico e deciso nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari ha lanciato la sfida alle Mercedes, che hanno dominato questa prima parte della stagione, ed è sicuro che gli aggiornamenti portati a Barcellona porteranno la Rossa a lottare per la vittoria e soprattutto a salire sul gradino più alto del podio. VIDEO Sebastian Vettel CONFERENZA STAMPA GP Spagna ...

Sebastian Vettel F1 - GP Spagna 2019 : “Siamo fiduciosi per i nuovi aggiornamenti - ma il tempo stringe e dobbiamo vincere” : Sebastian Vettel è apparso molto deciso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il portacolori della Ferrari è consapevole che la scuderia abbia portato per l’appuntamento catalano diverse novità importanti (a livello di motore e pacchetto aerodinamico) per tentare di interrompere il dominio delle Mercedes. Dopo quattro doppiette delle Frecce ...

F1 - GP Spagna 2019 : la Ferrari deve vincere - Sebastian Vettel vuole sfatare il tabù al Montmeló con la Rossa : “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“. Una frase che riecheggia in un campo da calcio, noto agli appassionati e ai tifosi di una compagine con strisce bianche e nere. In questo caso, però, parliamo di macchine, parliamo di Formula Uno. Nel prossimo weekend, al Montmeló (Spagna), la Ferrari non ha scelta, deve imporsi. Sul circuito catalano, conosciuto a menadito dai team perché sede dei test pre-stagionali, la ...

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel è ancora un top driver? Serve una svolta o il rapporto con la Ferrari rischia di compromettersi… : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo alla vigilia del quinto round del ...

F1 - Sebastian Vettel : “Voglio vincere il Mondiale con la Ferrari. Non mi interessa lasciare un’eredità” : Sebastian Vettel e la Ferrari sono già ad un bivio nel round di Barcellona, quinto del Mondiale 2019 di Formula Uno? Forse sì. Sul tracciato catalano la Rossa deve interrompere la sequenza positiva strepitosa della Mercedes, autrice di quattro doppiette nei primi quattro round, cosa che non si era mai vista nel Circus. Il tedesco, però, non dovrà preoccuparsi solo delle Frecce d’Argento ma anche di un Charles Leclerc che vuole sovvertire ...

F1 - Sebastian Vettel su Ayrton Senna : “Ha lasciato un’impronta indelebile grazie alla persona che era” : Nel giorno delle celebrazioni del 25° anniversario della morte del brasiliano Ayrton Senna ad Imola, sono tante le testimonianze che ci sono state sul pilota brasiliano. Colleghi e tifosi hanno manifestato le loro emozioni rispetto ad un pilota che è stato molto più di un tre volte campione del mondo, capace di conquistare i cuore e di essere ricordato per sempre, di generazione in generazione. E’ proprio legata a questo concetto che il ...

F1 - Sebastian Vettel e Ferrari : un amore finito? Contratto in scadenza nel 2020 - ma occhio a possibili sorprese : Un 4-0 che non ammette repliche. E’ da un modo di dire tipicamente calcistico che si vuole introdurre il discorso “Ferrari post Baku“. Il GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, doveva essere l’ennesima occasione di rilancio per la Rossa dopo i poco positivi riscontri delle prime tre uscite. Niente di tutto questo. Si è materializzata la quarta doppietta consecutiva della Mercedes che continua a ...