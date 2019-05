Scuola | TFA sostegno | comunicato stampa dell’onorevole Ella Bucalo

Scuola - caos TFA sostegno : fioccano le denunce : In diversi sedi universitarie, come ben sappiamo, sono state ravvisate irregolarità nella procedura di svolgimento delle prove preselettive del TFA sostegno e, come ci si poteva aspettare, stanno già partendo le prime denunce. Come riportato dall”Eco dello Jonio’, è stato presentato un esposto alla Procura di Cosenza per ‘caos organizzativo’ e ‘vizi formali’ in occasione delle prove che si sono tenute presso ...

Scuola - TFA sostegno : ecco gli argomenti della prova scritta : Dopo le polemiche riguardanti le prove preselettive, si stanno già svolgendo in alcune Università le prove scritte del concorso Tfa sostegno. La prova riguarderà domande a risposta aperta o relazione da svolgere in due ore. Riassumiamo, qui sotto, in breve quali saranno gli argomenti relativi alla prova scritta del concorso Tfa sostegno. Tfa sostegno, argomenti della prova scritta ecco gli argomenti in merito ai quali verterà la prova ...

Scuola - TFA Sostegno : domani la ripetizione dei test preselettivi annullati : domani, lunedì 6 maggio, si svolgeranno i nuovi test di accesso ai percorsi di specializzazione per il Sostegno nelle Università in cui si è stati costretti a procedere con l’annullamento della prova preselettiva. Il Ministero dell’Istruzione lo ha stabilito attraverso il decreto rettorale pubblicato lo scorso 24 aprile. domani, 6 maggio, si ripetono i test preselettivi TFA Sostegno annullati in precedenza Presso l’Università ...

Scuola - TFA sostegno : ecco come si svolgeranno i corsi di specializzazione e i punteggi minimi : Non sono mancate le polemiche in questa fase iniziale del TFA sostegno, con le prove preselettive che hanno generato malumore e scontento tra moltissimi candidati in diverse sedi d’Italia. Le prove scritte sono state già avviate anche se la maggior parte delle prove si svolgeranno tra la prima e la seconda settimana di maggio. Tfa sostegno, ecco come si svolgerà il corso di specializzazione e i punteggi di valutazione Per quanto ...

Scuola - Tfa sostegno ultime notizie : caos infinito - denunce sui social ‘tanti copiavano’ : Ancora polemiche sulla prova preselettiva del TFA sostegno. Questa volta le testimonianze giungono dalla prova che si è svolta al PalaDozza di Bologna dove erano presenti ben 2383 candidati. Un articolo pubblicato dal portale del quotidiano ‘Repubblica’, ha denunciato i comportamenti scorretti da parte di diversi candidati. Tfa sostegno, polemiche per la prova a Bologna: le denunce dei candidati al Garante ...

Scuola - TFA Sostegno ultime notizie : scoppia la polemica sul numero chiuso : Ancora polemiche in merito alle prove preselettive dei corsi TFA Sostegno. La disorganizzazione e la più completa anarchia nell’applicazione delle regole ha sfiduciato i candidati, per non parlare del ‘numero chiuso’ che andrà ad escludere chi insegna da anni senza specializzazione oppure quei docenti di ruolo o abilitati che hanno svolto sin qui il servizio in assenza di docenti specializzati. numero chiuso sui corsi TFA ...

Scuola - TFA sostegno ultime notizie : cronaca di un disastro italiano : Un vero e proprio disastro i primi test-concorsi organizzati dal Miur con la nuova gestione Marco Bussetti. Le ultime notizie sulle prove preselettive, riportate dal quotidiano ‘Repubblica’, dipingono un quadro catastrofico. L’Università della Calabria (Arcavacata, Rende), l’Università della Basilicata (Potenza) e l’Università di Bari sono state costrette a sospendere e ad aggiornare tre prove in seguito a gravi ...