Scuola | Salvini | ' La prof mi ha detto che non voleva accostarmi al Duce'

Scuola : Salvini - 'non ho incontrato studenti per evitare polemiche da Sinistra' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Figuratevi se fossi andato a parlare con gli studenti come avrebbe reagito qualcuno a sinistra. Vado all'apertura del prossimo anno scolastico. L'ho già detto alla professoressa. Ma oggi è la giornata dell'antimafia. Non volevo che ci fossero altre polemiche. La soluz

Scuola : Salvini - 'la prof sospesa mi ricorda una mia docente al liceo - bella impressione' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "La professoressa sospesa mi ha fatto una bella impressione. Mi ha ricordato una mia docente al liceo". Lo ha detto Matteo Salvini incontrando i giornalisti a Palermo dopo avere visto la docente sospesa dal Provveditore Marco Anello.

Scuola : Salvini - 'prof sospesa? Si sta lavorando perché tutto torni a posto' (2) : (AdnKronos) - "Ci sono i tecnici che stanno lavorando - prosegue Salvini - La mia indicazione è che la prof torni in aula il prima possibile". Alla domanda se si va verso una sospensione della sospensione, Salvini ha risposto con un secco "sì".

Scuola : Salvini - 'esagerato provvedimento disciplinare per la prof sospesa' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Ho ritenuto esagerato fin dal primo momento il provvedimento disciplinare nei confronti della prof sospesa". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini dopo l'incontro con la professoressa Maria Rosa Dell'Aria, sospesa dalla Scuola per due settimane.

Scuola : Salvini - 'prof sospesa? Si sta lavorando perché tutto torni a posto' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Si sta lavorando tecnicamente, come è il mio compito, perché tutto torni a posto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo l'incontro con la professoressa Maria Rosa Dell'Aria, sospesa dal Provveditore dopo il video mostrato dai suoi alunni in classe

Falcone : striscione studenti Scuola prof sospesa - 'Salvini - cosa dovevi dirci? : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Salvini, noi siamo qui. cosa dovevi dirci?". E' lo striscione con vernice rossa che campeggia da questa mattina davanti all'Istituto tecnico Vittorio Emanuele Terzo in via Duca della Verdura a Palermo, la scuola in cui insegna la docente sospesa dal Provveditorato per

Scuola - Salvini si è espresso sul caso della docente sospesa a Palermo : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stato ospite di Skuola.net: tra i vari argomenti trattati durante l’intervista, il vicepremier ha toccato anche la questione riguardante la docente sospesa a Palermo per un video che lo riguardava direttamente. Un caso che ha scatenato la reazione anche del mondo politico e che ha dato vita ad un’ondata di polemiche. Ecco il giudizio di Matteo Salvini sulla questione. Salvini ...

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' (3) : (AdnKronos) - Il 23 maggio quando il capo del Viminale volerà a Palermo per partecipare alle iniziative all'Aula bunker del carcere Ucciardone in ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta in occasione il 27esimo anniversario della strage di Capaci, la p

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' (2) : (AdnKronos) - "La solidarietà? Certo mi ha fatto piacere, ma credo che la mobilitazione più che per il video sia a difesa degli articoli 21 e 33 della Costituzione". Da ogni parte d'Italia sono giunte manifestazioni di vicinanza. Un appoggio bipartisan. "Ho ricevuto messaggi, mail, fiori. Anzi, ne a

Scuola : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) -"Tornando indietro rifarei tutto, perché avrei dovuto impedire ai miei ragazzi di esprimere il loro pensiero? Quel lavoro non conteneva offese, né immagini oscene, né tanto meno l'accostamento del ministro Salvini al Duce o delle leggi razziali

Scuola - parla la docente sospesa a Palermo : ecco le sue parole per il ministro Salvini : Rosa Maria Dell’Aria detta “Rosellina”, 63 anni, è la docente sospesa a Palermo, divenuta protagonista, suo malgrado, di una vicenda che ha fatto discutere anche e soprattutto sul piano politico. La docente ha rilasciato un’intervista a ‘Repubblica’ in merito all’episodio che l’ha etichettata come ‘antiSalviniana’. La docente si è mostrata sorpresa sul fatto che il leader della Lega, Matteo ...

Prof sospesa - Salvini : «Torni a Scuola - voglio incontrarla». Lei accetta. Scontro M5S-Lega : Diventa un caso politico la vicenda della Professoressa Rosa Maria Dell'Aira, la docente di italiano e storia dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dal servizio...

Salvini : prof sospesa a Palermo torni a Scuola - vorrei incontrarla. Lei : ben venga : Alti i toni sul caso della docente sospesa per aver permesso agli studenti di paragonare le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza. L'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, pubblica il filmato: "Gli studenti hanno mostrato acume"

Scuola : Salvini - 'pronto a incontrare prof sospesa e suoi studenti' : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - “Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro