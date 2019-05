SCUOLA Prof sospesa | social e Nutella possono rimpiazzare la ragione?

Brescia - prof si suicida a SCUOLA/ Scoperta choc degli studenti : malore per 3 ragazzi : prof di musica si è suicidato impiccandosi nella palestra della scuola Giovanni Pascoli a Brescia: Scoperta choc degli studenti, malore per tre ragazzine

Brescia - professore si toglie la vita a SCUOLA : studentesse si sentono male : Una terribile tragedia si è verificata stamane alla scuola media "Pascoli" di Brescia, dove un professore di quasi 50 anni, le cui generalità non state ovviamente diffuse, si è tolto la vita nella palestra del plesso scolastico dove prestava servizio da anni. L'uomo si sarebbe impiccato. Al momento non sono noti i motivi per cui ha compiuto l'insano gesto, forse all'origine ci sarebbe la scomparsa di alcuni famigliari. A scoprire il corpo ...

SCUOLA : prof sospesa - Università Palermo 'inquietanti interventi di repressione' (2) : (AdnKronos) - Per questo la sanzione che ha colpito la professoressa "riguarda ognuno di noi. Ogni docente, soprattutto dentro l’Università, è destinatario di tale sanzione: siamo sanzionati perché continuiamo ad offrire conoscenze e riflessioni, continuiamo a chiedere e stimolare riflessioni. Quest

SCUOLA : prof sospesa - Università Palermo 'inquietanti interventi di repressione' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - L'Università degli Studi di Palermo esprime solidarietà alla professoressa Rosa Maria Dell’Aria, la docente dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa dall'insegnamento per non aver vigilato su un lavoro dei suoi alunni in cui si paragonava il decreto sicurezza

Libertà per l'insegnamento - presidio dell'USB SCUOLA a Pescara in sostegno della prof.ssa Dell'Aria : Pescara - #usbscuola#nastriniliberiuniti #sospendetecitutti #repressione #teacherpride #costituzione #art21 #art33 La petizione lanciata da USB scuola ha raggiunto le 200.000 firme (http://chng.it/vwFLc2qq). Mercoledì 22 maggio i delegati USB scuola consegneranno le firme al Provveditore di Palermo che ha emesso la sanzione nei confronti della prof.ssa Dell’Aria e giovedì 23 al Presidente ...

SCUOLA : prof sospesa - 24 maggio assemblea e fiaccolata a Palermo : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La libertà di insegnamento è un bene fondamentale e indispensabile in ogni società democratica". Per questo i sindacati Scuola Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda di Palermo, nell’ambito della manifestazione nazionale indetta per venerdì 24 maggio, hanno organizzato un'ass

SCUOLA : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' (3) : (AdnKronos) - Il 23 maggio quando il capo del Viminale volerà a Palermo per partecipare alle iniziative all'Aula bunker del carcere Ucciardone in ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta in occasione il 27esimo anniversario della strage di Capaci, la p

SCUOLA : prof sospesa - 'L'incontro con Salvini? Ancora non so niente ma rifarei tutto' (2) : (AdnKronos) - "La solidarietà? Certo mi ha fatto piacere, ma credo che la mobilitazione più che per il video sia a difesa degli articoli 21 e 33 della Costituzione". Da ogni parte d'Italia sono giunte manifestazioni di vicinanza. Un appoggio bipartisan. "Ho ricevuto messaggi, mail, fiori. Anzi, ne a