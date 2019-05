Scuola | Bussetti | ' Individuata soluzione per la prof sospesa'

Scuola - comunicato ufficiale Miur su riforma del sostegno : ecco le parole del ministro Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione ha emesso un comunicato ufficiale tramite il quale ha spiegato la riforma del sostegno approvata dall’ultimo Consiglio dei Ministri e che rappresenta un importante provvedimento che andrà a modificare in maniera sostanziale la normativa vigente. Miur, comunicato ufficiale sulla riforma del sostegno ‘L’assegnazione delle ore di sostegno – si legge nella nota – d’ora in poi, avverrà anche ...

Scuola - Vizzini (M5S) : Bussetti ribadisca ruolo dei docenti e dirami circolare di comportamento : Sul caso della docente sospesa a Palermo Bussetti è rimasto solo. Unanimi le reazioni del mondo della Scuola. Manifestazioni di solidarietà alla docente sospesa arrivano da tutte le parti di Italia. “Il provvedimento contro la professoressa Rosa Maria Dell’Aria è esagerato e lesivo della libertà e autonomia della docente e degli alunni della Scuola di Palermo”, il commento del Sottosegretario Giuliano. Quanto accaduto a Palermo, secondo il ...

Bussetti - Scuola 'Regioni avranno 32 milioni di euro per il finanziamento degli its' : Il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Sole 24 Ore All'interno della stessa egli asserisce di avere sbloccato i 32 milioni di euro destinati alle regioni. Tale somma serve a finanziare il fondo degli istituti tecnici superiori: 22 milioni saranno erogati subito, mentre i restanti 10 saranno utilizzati a titolo di premialità. La necessità di inserire nel mercato del lavoro giovani specializzati ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti ‘E’ il momento del reclutamento’ : E’ una fase decisamente molto importante questa per il reclutamento e la stabilizzazione dei docenti. Governo e sindacati, dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile, stanno proseguendo il confronto riguardante la situazione del precariato al fine di trovare delle soluzioni adeguate ai problemi più importanti da risolvere. A questo proposito, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un convegno organizzato ...

Cosa pensa il ministro Marco Bussetti del grembiule a Scuola : Roma, 7 mag., askanews, - 'Il grembiule a scuola? Bisogna fare una riflessione su questo tema. Il grembiule viene già adottato da molti bambini in alcune scuole primarie, per tante ragioni diverse. ...

Scuola - docente aggredita a Lodi : ecco le parole del ministro Bussetti : Molti di voi sicuramente ricorderanno l’episodio di cronaca accaduto qualche giorno fa che ha visto sfortunata protagonista una docente di un istituto professionale di Lodi: la professoressa 64enne è stata presa a schiaffi e a pugni dalla mamma di una studentessa in seguito al provvedimento di sospensione emesso nei confronti della giovane. Il ministro Bussetti in visita all’istituto Luigi Einaudi di Lodi dopo l’aggressione ...

Grembiuli a Scuola - ministro Bussetti : 'Permette inclusione sociale : alunni più a loro agio in classe' - Sky TG24 - : Il ministro dell'Istruzione si dice favorevole alla proposta lanciata più volte dal vicepremier Matteo Salvini di reintrodurre l'obbligo nelle scuole. "L'ho indossato anche io", aggiunge Bussetti

Scuola - il ministro Bussetti : "Io il grembiule lo portavo - favorisce l'inclusione sociale" : Il titolare dell'istruzione si schiera con Salvini, che aveva fatto la proposta di introdurre l'obbligo della divisa, per motivi però di "ordine e disciplina". E annuncia poi un piano Marshall per l'edilizia universitaria

Figlia sospesa - la mamma va a Scuola e picchia la vicepreside. Bussetti : “Gravissimo” : Le sospendono la Figlia, una 17enne pluriripetente, e per farsi giustizia la mamma va a scuola e aggredisce la vicepreside che la riceve. E' accaduto ieri nella sede distaccata dei Servizi commerciali dell'Istituto professionale Einaudi di Lodi. La vittima dell'aggressione, la professoressa 63enne Vittoria Bellini, oggi ha deciso di denunciare la mamma violenta che e' indagata dalla procura di Lodi per lesioni. La donna, come testimoniato anche ...

Scuola - note sul registro e sanzioni alla primaria : ecco i chiarimenti del Ministro Bussetti : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, durante un’intervista a Radio Capital, ha fatto chiarezza in merito alla polemica riguardante l’eliminazione della normativa risalente ad un regio decreto che risale al 1928 sulle sanzioni per gli studenti della Scuola elementare. Bussetti: ‘note sul registro abolite? Non è vero, restano’ ‘Rispetto alle sanzioni, le norme sono ancora in vigore – ha precisato ...

Scuola - reclutamento e mobilità docenti : Bussetti al veleno sulla Buona Scuola : A quasi un anno di insediamento sulla ‘poltrona’ del Ministero dell’Istruzione, Marco Bussetti è tornato a parlare anche della riforma di chi lo ha preceduto, quella ‘Buona Scuola’ i cui effetti si sono fatti sentire non poco in ambito scolastico. Bussetti sulla Buona Scuola: ‘Le riforme non devono essere pensate per qualche vantaggio elettorale’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, nel corso ...

Scuola - stipendi docenti ultime notizie : Bussetti prepara il ‘terreno’ - ecco le sue parole : Se ne parlerà al tavolo tecnico del prossimo 20 maggio, proprio a ridosso della consultazione elettorale per le europee: stiamo parlando del primo step per il rinnovo di contratto e del conseguente aumento stipendiale per il personale docente e Ata. Un calendario fitto di impegni, quello del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, impegni che porteranno il Governo alla prova del nove elettorale, quella che dovrà rivelarci se il ...

