Scossa di terremoto magnitudo 6 1 nelle Isole Andreanof

Terremoto Emilia Romagna - Scossa di magnitudo 3.3 a Piacenza : avvertita anche a Parma : scossa di Terremoto a 4 chilometri da Vernasca, in provincia di Piacenza, dove è stato registrato l'epicentro del sisma di magnitudo 3.3 e ad una profondità di 27 chilometri. Lo riferisce l'Ingv. È stata avvertita nella zona e fino a Parma, ma al momento non si segnalano danni a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto : Scossa in provincia di Piacenza [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Piacenza. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 16:37. L’epicentro è stato localizzato a Vernasca, in provincia di Piacenza, mentre l’ipocentro a 26.6 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa in provincia di Piacenza [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto in Emilia Romagna - epicentro fra Parma e Piacenza : DATI e MAPPA : Una Scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio di oggi, alle 16.37, in Emilia Romagna. Dai DATI diffusi dall'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.3 sulla scala Richter: l'epicentro è...

Terremoto - Scossa a Parma avvertita chiaramente dalla popolazione : Terremoto, scossa forte avvertita alle 16.37 a Soragna, in provincia di Parma (epicentro quattro km a nord della città). L'Ingv ha diffuso una prima stima probabile tra 3.1 e 3.6, ma altre...

Barletta. Scossa di terremoto : scuole chiuse anche domani e altri provvedimenti : Rimarranno chiuse, in via precauzionale, anche domani le scuole a Barletta. Resta, pertanto, in vigore l’ordinanza emanata stamani dal sindaco Cosimo

Terremoto in Puglia - l’esperto dell’Ingv : “Scossa di 3.9 profonda - non si escludono repliche” : Pasquale De Gori, funzionario dell'Ingv, ricercatore e sismologo, ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it cosa è successo oggi in Puglia, dove si è registrato un Terremoto di magnitudo 3.9 nella zona di Barletta, avvertito anche a Bari e fino in Campania: "La Puglia è regione sismica. La scossa è avvenuta a una certa profondità, il che significa che sono difficili, ma non impossibili, delle repliche".Continua a leggere

Barletta - forte Scossa di terremoto in Puglia : paura e gente in strada - evacuate scuole : Momenti di paura questa mattina in Puglia, precisamente nella zona compresa tra Barletta e Bari, dove alle 10:13 è stata registrata una forte scossa di terremoto. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la scossa avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 3,7 e 4,2 gradi sulla scala Richter. Non si registrano fortunatamente danni a persone o cose, ma gli abitanti hanno avuto davvero ...

Scossa di terremoto in Puglia : lieve crollo a Trani [FOTO] : Come vi abbiamo già descritto nei precedenti articoli, una Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 sulla scala Richter ha colpito la Puglia e in particolare la zona del nord-barese, dove si è...

Terremoto in Puglia : insolita Scossa su Barletta - scuole evacuate. Tremori da Foggia a Bari : Una scossa di Terremoto è stata chiaramente avvertita in mattinata, precisamente alle 10.13, su buona parte della Puglia centro-settentrionale in un'area abbastanza insolita. Ve ne abbiamo parlato...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.9 a Barletta avvertita anche a Bari : Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 a Barletta avvertita anche a Bari Ingv ha registrato una scossa a 4 km da Barletta a una profondità di 34 km. Il sisma è stato avvertito anche nel capologo pugliese; per precauzione è stato fatto evacuare il Palazzo di Giustizia e in alcune scuole gli alunni sono stati fatti uscire dalle ...

Terremoto in Puglia - Scossa di magnitudo 3.9 a Barletta : paura e gente in strada : Scuola evacuate e tanto spavento in molti comuni della provincia a nord di Bari. Numerose le segnalazioni giunte al...

Terremoto - forte Scossa in Puglia : gente in strada e scuole evacuate. Epicentro a Barletta. Paura anche a Bari e Foggia : Altra scossa di Terremoto questa mattina al Centro-Sud: dopo l'evento sismico di questa mattina nelle Marche tra Fermo e Macerata, una forte scossa è stata avvertita intorno alle 10.13 di...

Terremoto - forte Scossa in Puglia : «Magnitudo 3.9» - epicentro vicino Barletta. Scuole evacuate e gente in strada a Bari e Foggia : Altra scossa di Terremoto questa mattina al Centro-Sud: dopo l'evento sismico di questa mattina nelle Marche tra Fermo e Macerata, una forte scossa è stata avvertita intorno alle 10.13 di...

Terremoto Puglia - Scossa di magnitudo 3.9 a quattro chilometri da Barletta : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 4 chilometri a sud-est di Barletta. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l’ipocentro è a 34 km di profondità. La scossa, registrata alle 10.13, è stata distintamente avvertita anche a Bari e in diverse località della Puglia. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Un’altra scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall’Ingv tra le province ...