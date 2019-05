Scavi di Pompei | le priorità di Osanna | «Facciamo rete con Napoli e Caserta»

Archeologia : nominati i nuovi direttori per gli Scavi di Pompei e Appia Antica : Il ministero per i beni e le attività culturali ha ufficialmente chiuso le selezioni ed ha sciolto le riserve sulle nomine dei direttori del parco archeologico di Pompei e di quello dell’Appia Antica. Per quanto riguarda il sito di Pompei, la scelta del ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli è ricaduta sull’archeologo Massimo Osanna, mentre per il parco archeologico dell’Appia Antica il Direttore generale ...