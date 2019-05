Sanità | inaugurato al Cardarelli il reparto di Terapia Intensiva Ematologica

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ilapre le porte dellaappena ultimata per consentire il trapianto allogenico di cellule staminali, con tecnologie e procedure all’avanguardia, centrando un obiettivo fortemente voluto dal Presidente Vincenzo De Luca. «Una nuova eccellenza si aggiunge all’offerta sanitaria delin campo ematologico, che già oggi è riconosciuta e apprezzata dalla comunità scientifica internazionale, per offrire ai pazienti campani – spiega il Commissario Straordinario Anna Iervolino – cure di qualità nella propria regione e cancellare una fetta importante di migrazione sanitaria». Ildel, nato per gemmazione daldiretto dal professor Felicetto Ferrara, è diretto dalla dottoressa Alessandra Picardi, dispone di 11 posti letto, divisi in tre stanze doppie e cinque singole (tutte a bassa carica microbica e pressione positiva). «Con ...

MoliseTabloid : Sanità sul territorio, inaugurato nuovo Poliambulatorio della Fondazione Giovanni Paolo II. Zappia: “Saremo al serv… - Vivodisogniebas : RT @ANSA_Salute: È stato inaugurato questa mattina all'Ospedale dei Castelli, vicino #Roma #4Zampeconte, il primo spazio in una struttura s… - LuigiAssecasa : RT @ANSA_Salute: È stato inaugurato questa mattina all'Ospedale dei Castelli, vicino #Roma #4Zampeconte, il primo spazio in una struttura s… -