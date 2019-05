Samsung Smart Repair promette la sostituzione dello schermo dello smartphone a prezzi

L’assistenza Samsung in Italia si arricchisce dei nuovi servizi Smart Repair e Ora Samsung : L'assistenza Samsung in Italia si arricchisce di nuovi servizi post-vendita come Smart Repair per i dispositivi fuori garanzia e Ora Samsung. L'articolo L’assistenza Samsung in Italia si arricchisce dei nuovi servizi Smart Repair e Ora Samsung proviene da TuttoAndroid.

Ci sono un sacco di smartphone Android in offerta : Samsung Galaxy S10e - Motorola Moto G7 Plus - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy M20 e altri : Oggi sono in offerta Huawei P30 Pro, Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S10e e Galaxy M20. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Ci sono un sacco di smartphone Android in offerta: Samsung Galaxy S10e, Motorola Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy M20 e altri proviene da TuttoAndroid.

Le funzioni di Samsung Galaxy Watch Active stanno arrivando sui vecchi smartwatch con l’aggiornamento alla Samsung One UI : La Samsung One UI di Samsung Galaxy Watch Active è in fase di roll out per i modelli precedenti come Samsung Gear Sport, Galaxy Watch e Gear Sport, con tutte le nuove funzioni a corredo. L'articolo Le funzioni di Samsung Galaxy Watch Active stanno arrivando sui vecchi smartWatch con l’aggiornamento alla Samsung One UI proviene da TuttoAndroid.

Nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre : OPPO Reno - Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro : Wind e Tre annunciano la disponibilità di Nuovi smartphone acquistabili a rate, come OPPO Reno, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro. L'articolo Nuovi smartphone disponibili a rate con Wind e Tre: OPPO Reno, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Da Huawei Y5 2019 a Samsung Galaxy A70 : Vodafone propone nuovi smartphone acquistabili a rate : Il listino dell’iniziativa Telefono Facile di Vodafone, che permette ai clienti di acquistare smartphone a rate, è appena stato aggiornato: Vodafone Smart N10, Samsung Galaxy A20e, Huawei Y5 2019 e Samsung Galaxy A70 sono i device inseriti. Telefono Facile prevede un contributo iniziale, 30 rate mensili e un’eventuale rata finale (da saldare solo ed esclusivamente nel caso in […] L'articolo Da Huawei Y5 2019 a Samsung Galaxy ...

Samsung - Huawei - OPPO e Vivo nei prossimi mesi potrebbero lanciare smartphone dal design rivoluzionario : Stando a quanto riportato da due "celebri" leakers, Samsung, Huawei, OPPO e Vivo lanceranno degli smartphone dal design futuristico L'articolo Samsung, Huawei, OPPO e Vivo nei prossimi mesi potrebbero lanciare smartphone dal design rivoluzionario proviene da TuttoAndroid.

Le offerte sugli smartphone Android non finiscono mai : sconti online su HONOR 10 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, Motorola Moto G7 Plus, Samsung Galaxy S10e e infine Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Le offerte sugli smartphone Android non finiscono mai: sconti online su HONOR 10, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A40 Smart Switch Samsung cosa è e come funziona : Download Smart Switch per Samsung A40 Smartphone Android il Corso per usare Smartphone per fare un backup del telefono Samsung e salvare foto, video, contatti, musica, impostazioni e documenti importanti

Manuale utente Galaxy A6+ Corso per usare smartphone Samsung : Manuale uso Samsung Galaxy A6+ in italiano dove scaricare il Manuale ultima versione Android Pdf con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A6+

Samsung annuncia due nuovi sensori fotografici per smartphone da 64 e 48 Megapixel : ISOCELL Bright GW1 da 64 MP e GM2 da 48 MP sono due nuovi sensori fotografici appena presentati da Samsung: racchiudono le tecnologie DCG, HDR fino a 100 dB, SuperPD e Tetracell. L'articolo Samsung annuncia due nuovi sensori fotografici per smartphone da 64 e 48 Megapixel proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli smartphone Samsung che dovrebbero ricevere Android Q : Vale la pena fare un piccolo riassunto per quel che riguarda i Galaxy di Samsung basandoci sulle politiche di aggiornamento del produttore di Seul L'articolo Ecco gli smartphone Samsung che dovrebbero ricevere Android Q proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia la promozione “Auguri Mamma!” con tanti bundle smartphone-accessorio in offerta : In occasione della Festa della Mamma, Samsung lancia la promozione “Auguri Mamma!”, con una serie di bundle smartphone-accessorio in offerta. L'articolo Samsung lancia la promozione “Auguri Mamma!” con tanti bundle smartphone-accessorio in offerta proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold : lo smartphone pieghevole dovrà attendere : Una storia travagliata quella del primo smartphone pieghevole della Samsung. Il Galaxy Fold avrebbe dovuto esordire sul mercato americano il 26 aprile scorso. Ma alcuni malfunzionamenti e rotture dello schermo pieghevole documentate dai giornalisti mentre avevano il dispositivo in prova, hanno spinto Samsung a rimandare il lancio commerciale. E l’incertezza continua, nella email inviata ai clienti statunitensi che avevano preordinato il ...

