Salvini vuole eliminare l' abuso d' ufficio | Scommetto sulla buona fede degli

Cosa vuole veramente Salvini : di Andrea Masala Ma Cosa vuole veramente Salvini? Al di là dei suoi arditissimi selfie quotidiani, le interviste concesse ad editori neofascisti indagati per tentato omicidio, le felpe quotidiane, le crociate contro Papa Bergoglio, il proibizionismo che arriva fino alle droghe non droganti, la difesa di tutti i leghisti indagati, gli attacchi a gente che soccorre gli affogati e i naufraghi, l’estensione della legittima difesa alla ...

Palermo - Matteo Salvini vuole incontrare la prof sospesa : “Ho idee distanti dalle leggi razziali” : Matteo Salvini vuole incontrare a Palermo la docente sospesa, i cui alunni avevano accostato il decreto sicurezza del ministro dell'Interno alle leggi razziali di Benito Mussolini. "Voglio spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista", ha precisato il leader della Lega.Continua a leggere

Salvini ora dice che vuole essere processato per i migranti respinti : Ormai in pieno clima elettorale, il ministro dell’Interno Matteo Salvini continua ad alzare il tiro delle provocazioni lanciate quotidianamente agli alleati di governo. Oggi, con una diretta Facebook, il vicepremier ha usato il pretesto dell’immigrazione e dell’ennesimo caso Sea Watch per attaccare

Silvio Berlusconi - la bomba di Roberto Maroni su Matteo Salvini : "Il Cav non ci vuole credere - ma..." : Silvio Berlusconi è convinto di no ma secondo Roberto Maroni Matteo Salvini "punta a farlo fuori". "Non fatevi illusioni, Matteo vuole la Lega partito egemone. Per questo, anche se Berlusconi non vuole crederci, Salvini punta a farlo fuori", scrive Augusto Minzolini nel suo retroscena su Il Giornale

Perché la Merkel non vuole Salvini nel Partito popolare europeo : Parola di cancelliera: la Lega di Matteo Salvini non entrerà mai nel Ppe. Troppe le differenze, a cominciare dai migranti. E in generale la sfida populista obbliga l'Europa a difendere "i suoi valori fondamentali". È una Angela Merkel molto esplicita e diretta quella che, in una grande intervista alla Sueddeutsche Zeitung, chiude le porte del Partito popolare europeo alla Lega e in generale alle formazioni populiste o sovraniste. "No": è così ...

Salvini vuole il decreto Sicurezza bis in Cdm ma Di Maio fa muro : A metà pomeriggio Matteo Salvini si aggira in transatlantico di Montecitorio ostentando serenità: “Il decreto Sicurezza bis è pronto, lunedì va in Consiglio dei ministri”. In realtà Palazzo Chigi attende ancora il testo, il ministero dei Trasporti invece lo ha appena ricevuto. Gli uffici giuridici stanno esaminando la bozza, un lavoro certosino nell’attesa che giovedì a mezzogiorno ci ...

M5s vuole avvicinarsi al Pd o solo allontanarsi da Salvini? Un paio di analisi : “Svolta moderata” o “svolta a sinistra”? A cosa bisogna dare più credito, dopo l'intervista del 14 maggio di Luigi Di Maio a La Repubblica? Rassicurare l'elettorato sganciandosi da Salvini e agganciandosi a Zingaretti? Moderare i toni o radicalizzare i gesti? A dieci giorni esatti dal voto europeo, Luigi Di Maio è a un bivio. Perché, come osserva Massimo Franco sul Corriere della Sera del 15 maggio, ancor prima di correre a sinistra ...

Che cos’è il deficit al 3% del Pil e perché non solo Salvini vuole rivederlo : Matteo Salvini ha fatto agitare i mercati con la sua minaccia: andremo oltre il 3% del deficit e i parametri di Maastricht. Ma da dove arriva la regola che scatena tensioni fra il governo e Bruxelles? Ed è solo il leader leghista che propone di riformarlo? ...

Myrta Merlino : "Matteo Salvini ha perso Zorro ma ha Giancarlo Giorgetti che non vuole liti col M5s - sennò..." : "Matteo Salvini quando era piccolo ha perso il suo Zorro, (come riportato nella prima pagina del libro di Chiara Giannini, ndr) ma oggi che è grande ha Giancarlo Giorgetti. Uno che parla poco, ma quando parla detta la linea", ha scritto sul suo profilo twitter Myrta Merlino. Il sottosegretario leghi

Silvio Berlusconi : “Se Matteo Salvini vuole vincere deve abbandonare i 5 Stelle e allearsi con me” : Silvio Berlusconi è sicuro: "Presto Matteo Salvini comprenderà di dover abbandonare il Movimento 5 Stelle per tornare al governo con il centrodestra - ha spiegato l'ex presidente del Consiglio - in tutte le elezioni fatte abbiamo vinto insieme, tranne che in Sicilia, dove, senza unirsi a noi, la Lega ha perso".Continua a leggere

Vittorio Feltri e lo striscione contro Salvini rimosso dai pompieri : "Anche un cretino può dire ciò che vuole" : Nella mia città qualcuno, non è chiaro chi, ha esposto uno striscione alla finestra con questa frase: Salvini non sei benvenuto. Leggere la quale non avrebbe fatto molto piacere al capo della Lega. Ma ciò non giustifica il fatto ispirato a protervia che i vigili del fuoco, si ignora da chi sia parti

Luigi Di Maio : "Serve un vertice di governo - ma Salvini non vuole" : Il caso di Armando Siri, rimosso da ogni incarico nonostante l'opposizione del leader della Lega, sembra aver colpito Matteo Salvini sul personale e i rapporti col collega Luigi Di Maio e il resto dell'esecutivo gialloverde sembrano essersi un po' raffreddati. O almeno è quello che sostiene il leader di M5S.I temi in ballo in questi giorni sono molti, dalla flat tax all'autonomia delle regioni, ma pare che la Lega non abbia intenzione di ...

Cannabis legale - Salvini vuole “chiudere tutti i negozi”. Ma la Lega contribuì a far approvare la legge : “Scambia le piccole e medie imprese, che danno lavoro sano, con i negozi di Cannabis che vendono droga e kit per farsela in casa”. Così Stefano Candiani, sottosegretario leghista all’Interno, ha apostrofato giovedì il colLega grillino Carlo Sibilia che criticava la crociata intrapresa da Matteo Salvini contro i negozi di Cannabis Legale. “Se dovessimo lasciare fare a chi la vede come lui, ci troveremmo presto i cannaioli ...

Migranti - Matteo Salvini : “Sarò nemico irriducibile di chi vuole i porti aperti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sulla questione Migranti dopo gli sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa: "Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile”.Continua a leggere