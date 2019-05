Salvini toglie ogni dubbio | ' Il governo continua al 100% dopo le elezioni europee'

Abuso d’ufficio - Di Maio : «Toglierlo? Gli onesti non rischiano». Salvini : «Confermo : cancellarlo» : Il leader Cinque Stelle: «Toglierlo non sistema le cose». Il leader della Lega: «No, oggi c’è una burocrazia e una paura a firmare gli atti, aprire cantieri, sistemare scuole»

Salvini : “Toglierei l’abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato” : “Toglierei l’abuso d’ufficio: non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati”. Lo afferma il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel salotto di “Porta a Porta”. L'articolo Salvini: “Toglierei l’abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato” proviene da ...

Sea Watch : "Noi verso Lampedusa - chiediamo a Salvini di togliere il divieto". Ma il vice premier dice no : La scelta della ong dettata da "ragioni umanitarie". Ieri era stato autorizzato lo sbarco di 18 persone. "A bordo restano 47 persone senza un porto sicuro, i cui diritti sono negati". Il Viminale: niente sbarco

Sea Watch : "Noi verso acque italiane - chiediamo a Salvini di togliere il divieto. Ma il vice premier dice no : "Ragioni umanitarie". Ieri era stato autorizzato lo sbarco di 18 persone. "A bordo restano 47 persone senza un porto sicuro, i cui diritti sono negati". E alcuni migranti - riferisce un medico a bordo - parlano di suicidio se non potranno sbarcare

Milano - si rifiuta di togliere lo striscione che accusa Salvini di essere “amico dei mafiosi” : indagata : Una cittadina residente in zona San Siro a Milano è indagata per diffamazione dopo essersi rifiutata di togliere lo striscione con la frase “Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri”. Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda. Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna di togliere lo striscione, ma lei si ...

Salerno - striscione contro Salvini : Digos entra in casa della signora e lo fa togliere : A Salerno, non troppo lontano da dove si sarebbe tenuto il comizio del ministro Salvini, era stato appeso uno striscione che criticava la Lega. A detta di alcuni testimoni, però, sarebbe intervenuta la Digos. Due agenti sarebbero entrati in casa della signora sul cui balcone campeggiava il cartello, e l'avrebbero costretta a rimuoverlo. Sempre a Salerno si è anche tenuto il curioso scontro tra il vicepremier e una ragazza che gli ha domandato: ...

Comizio di Salvini a Salerno - i poliziotti fanno togliere a una signora lo striscione contro la Lega : Una signora, poco prima che Matteo Salvini iniziasse il Comizio a Salerno, ha esposto dal proprio balcone di casa, su richiesta dell’Arci, uno striscione privo di simboli di partito o elettorali ma con la scritta “questa Lega è una vergogna“. Alcuni uomini della digos, come si vede nel video, hanno citofonato e, una volta entrati nell’abitazione, hanno chiesto alla proprietaria di togliere lo striscione “per evitare ...

Gino Strada : 'Salvini fascista - deve togliersi dai c...' : Tra Gino Strada e Matteo Salvini non corre buon sangue e non è certo una novità. Il fondatore di Emergency Italia ha colto ora l'occasione del 25 aprile per lanciare un durissimo attacco nei confronti del ministro dell'interno. Dichiarazioni che giungono insomma in un momento non casuale, dato che Salvini ha dichiarato di non voler prendere parte alle manifestazioni in ricordo della Liberazione. Le critiche arrivano intanto anche da buona parte ...

Armando Siri si difende : “Non mi dimetto”. Salvini : “Non toglierei deleghe a mio sottosegretario” : Il sottosegretario Armando Siri si difende: "Non mi dimetto. Sono allibito, quello che è successo è assurdo". E il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce: “Con tutti i cantieri da aprire in Italia Toninelli avrebbe bisogno di qualcuno che lo aiuti a far meglio il suo lavoro. Ho due sottosegretari. Io non mi permetterei mai di togliere le deleghe a nessuno".Continua a leggere

Accise - Salvini prometteva di “toglierle” : sono solo stati evitati nuovi aumenti. Dalle origini al loro valore oggi – SCHEDE : Matteo Salvini aveva promesso di “farle scendere” abolendo le più vecchie, se non addirittura di toglierle del tutto. Eppure, almeno per il 2019, le Accise sui carburanti continueranno a pesare sul costo di ogni rifornimento. Non aumenteranno, né diminuiranno. Semplicemente resteranno le stesse del 2018. Le paghiamo quasi senza accorgercene, ma in realtà rappresentano una percentuale importante del costo al litro di benzina e diesel: oltre il 40 ...

SCENARIO/ Se la crescita 0 toglie a Salvini i voti del Nord : Due imprevisti rischiano di mandare all'aria la tattica attendista di Salvini: l'inconcludenza del governo e la crisi economica

Verona - Matteo Salvini al congresso delle Famiglie : «Qui non per togliere diritti» : Il vicepremier ha anche attaccato l'informazione: «Dal mondo del giornalismo, e lo dico da giornalista, su questo convegno c'è stato un mix di ipocrisia, benpensantismo, malafede». E il congresso di ...

Gad Lerner replica a Salvini : 'Sbagliato togliere la cittadinanza a Ousseynou Sy' : Gad Lerner, intervistato da Servizio pubblico di Michele Santoro, si è lasciato andare a un commento che farà discutere sul grave episodio di presunto terrorismo avvenuto a Milano. Per il giornalista, la cittadinanza al senegalese con passaporto italiano non va toccata perché, a suo dire, la Costituzione lo vieta. Gad Lerner contrario alla revoca della cittadinanza Del dirottamento del bus con a bordo 51 bambini si è parlato a lungo, quasi ogni ...