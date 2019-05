Salvini | se Lega vince europee non chiederò poltrone ma flat tax Di Maio | abolizione

Mattarella incontra Conte e poi Salvini. Disarmo bilaterale tra Lega e 5 Stelle : I due decreti acchiappavoti, quello sulla sicurezza e l’altro sulla famiglia, slittano all’inizio della prossima settimana. Sfuma dunque il piano di Lega e Cinquestelle che speravano di esibirli come trofei già prima del voto di domenica. L’operazione si è incagliata su una quantità di ostacoli tra cui, certamente, pesano i rilievi del Colle. Per v...

Conte al Colle - decreti dopo le Europee : Salvini cede - alta tensione Lega-M5S : Tutto rinviato a dopo le Europee: il presidente del Consiglio, forte di un lungo colloquio avuto con il Presidente della Repubblica, prova a sminare il terreno di scontro tra Lega e M5S e intanto...

Salvini : "Rapporti tesi con i 5 Stelle? È perché la Lega ora li ha superati". E sul Dl sicurezza bis : "Subito in Cdm" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista che è stata pubblicata oggi dal Corriere della Sera e ha parlato dei rapporti tesi con il MoVimento 5 Stelle. Se da una parte Luigi Di Maio sostiene che il Legame si sia incrinato dopo il caso Siri, il leader della Lega, invece, ha un'altra motivazione:"Molto banalmente: in tutte le Regionali la Lega ha vinto. Il governo è partito nel marzo 2018 con la Lega al ...

Lega-M5S - l’affondo di Giorgetti : «Così non si può andare avanti»|Video Ma Salvini : «Il governo non cadrà» : Il sottosegretario leghista: «La mia riflessione è che se c’è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose»

Giorgetti duro - Salvini timoroso La verità sul dualismo nella Lega : Il Corriere della Sera di questa mattina apre con un'intervista al leader della Lega, Matteo Salvini, con un titolo eloquente, inequivocabile: 'Il governo non cadrà'. Alle ore 13:11 esce la prima Adnkronos con le dichiarazioni del numero due della Lega, Giancarlo Segui su affaritaliani.it

Lega Nord e legalità. Bossi - Salvini e Alberto : I testi sacri del Carroccio narrano di un ordine perentorio impartito da Umberto Bossi che, in meno di 12 ore, produsse le dimissioni di tutti i consiglieri leghisti dalle allora Unità sanitarie locali. Il minimo sospetto di possibile contaminazione con i partiti tradizionali, spesso causa di spese allegre, indusse il Senatùr a rompere gli indugi marcando una distanza politica, prima che giudiziaria.Bossi poteva farlo perché ...

Il direttore Cultura della Diocesi contro Salvini : "Con Lega o con Chiesa" : Roberto Chifari Il direttore dell'Ufficio pastorale della Cultura della Diocesi di Palermo, Giuseppe Savagnone, scrive un lungo editoriale prendendo spunto dal comizio di Salvini a Milano: "Rozza commistione tra sacro e profano" Il direttore dell'ufficio Pastorale della Cultura dell'ArciDiocesi di Palermo, Giuseppe Savagnone, scrive sulla rivista online Tuttavia.eu il suo disappunto sulla politica attuale. Un lungo e appassionato ...

Salvini : "La Lega vincerà - ma lunedì non cambierà il governo" : Il vicepremier cerca di abbassare i toni della polemica con Luigi Di Maio e assicura: "Nessun attrito con il Colle, è decisivo approvare il dl Sicurezza bis". Il leader della Lega vorrebbe arrivare all'accordo già oggi, ma il premier Conte frena

O Salvini o la croce : come fanno i cattolici a votare per la Lega? : D’accordo, la Chiesa e le sue gerarchie non hanno titolo di intromettersi nella politica italiana. Le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, capo dei vescovi italiani, suscitano un certo disagio in chiunque rivendichi uno Stato laico e autonomo. Perché Bassetti ha contestato il governo, nello specifico la riforma del terzo settore, ha fatto un appello ad andare alle urne (“Chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al ...

Elezioni europee - Matteo Salvini : “La Lega sarà tra i primi partiti - ribalteremo le regole europee” : Immigrazione, sicurezza, tasse e dinamiche del governo: questi gli argomenti affrontati da Matteo Salvini, ospite a Mattino Cinque, in vista delle Elezioni europee il prossimo 26 maggio. "Spero che da lunedì si torni a lavorare più serenamente", afferma il ministro dell'Interno, assicurando che i risultati del voto non cambieranno lo scenario politico in Italia.Continua a leggere

Matteo Salvini - "gli 80 euro non si tagliano". Capolavoro di Tria : con una frase salva M5s - Lega e governo : "Il taglio del bonus di 80 euro di Renzi non è all'ordine del giorno". Matteo Salvini, ospite di Mattino 5 su Canale 5, taglia corto su quanto ci sia di vero nell'annuncio del ministro dell'Economia Giovanni Tria ad Agorà, martedì mattina. "Non lo so, chiedetelo a lui - è la replica gelida di Salvin

Di Maio : “M5s partito delle procure? Lega paranoica. Dubbi del Colle sul decreto Sicurezza”. Ma Salvini : “Limato e pronto” : La Lega sta diventando “paranoica” e il “nervosismo” del Carroccio è “da campagna elettorale”. Dopo il litigio in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis, Luigi Di Maio invita l’alleato di governo ad abbassare i toni e avverte: “Io voglio andare avanti, ma non si può minacciare una crisi di governo ogni giorno…”. Politica | Di F. Q.. ...