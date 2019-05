Foto profilo Facebook con la Lega : l’ultima richiesta di Salvini per le elezioni europee è vera : Sta davvero spopolando in questi minuti il post di Salvini, con la richiesta esplicita al proprio elettorato di impostare la Foto profilo Facebook con la Lega. Almeno per quanto riguarda Facebook. Si tratta di una mossa elettorale, in vista delle europee 2019 in programma nella giornata di domenica 26 maggio, con cui probabilmente il Ministro degli Interni mira ad aggirare il "silenzio" comunicativo pre-voto. Insomma, l'obiettivo è chiaramente ...

Salvini : se Lega vince europee non chiederò poltrone ma flat tax. Di Maio : abolizione abuso ufficio? Basta str... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...

Mattarella incontra Conte e poi Salvini. Disarmo bilaterale tra Lega e 5 Stelle : I due decreti acchiappavoti, quello sulla sicurezza e l’altro sulla famiglia, slittano all’inizio della prossima settimana. Sfuma dunque il piano di Lega e Cinquestelle che speravano di esibirli come trofei già prima del voto di domenica. L’operazione si è incagliata su una quantità di ostacoli tra cui, certamente, pesano i rilievi del Colle. Per v...

Conte al Colle - decreti dopo le Europee : Salvini cede - alta tensione Lega-M5S : Tutto rinviato a dopo le Europee: il presidente del Consiglio, forte di un lungo colloquio avuto con il Presidente della Repubblica, prova a sminare il terreno di scontro tra Lega e M5S e intanto...

Salvini : "Rapporti tesi con i 5 Stelle? È perché la Lega ora li ha superati". E sul Dl sicurezza bis : "Subito in Cdm" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista che è stata pubblicata oggi dal Corriere della Sera e ha parlato dei rapporti tesi con il MoVimento 5 Stelle. Se da una parte Luigi Di Maio sostiene che il Legame si sia incrinato dopo il caso Siri, il leader della Lega, invece, ha un'altra motivazione:"Molto banalmente: in tutte le Regionali la Lega ha vinto. Il governo è partito nel marzo 2018 con la Lega al ...

Lega-M5S - l’affondo di Giorgetti : «Così non si può andare avanti»|Video Ma Salvini : «Il governo non cadrà» : Il sottosegretario leghista: «La mia riflessione è che se c’è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose»

Giorgetti duro - Salvini timoroso La verità sul dualismo nella Lega : Il Corriere della Sera di questa mattina apre con un'intervista al leader della Lega, Matteo Salvini, con un titolo eloquente, inequivocabile: 'Il governo non cadrà'. Alle ore 13:11 esce la prima Adnkronos con le dichiarazioni del numero due della Lega, Giancarlo Segui su affaritaliani.it

Lega Nord e legalità. Bossi - Salvini e Alberto : I testi sacri del Carroccio narrano di un ordine perentorio impartito da Umberto Bossi che, in meno di 12 ore, produsse le dimissioni di tutti i consiglieri leghisti dalle allora Unità sanitarie locali. Il minimo sospetto di possibile contaminazione con i partiti tradizionali, spesso causa di spese allegre, indusse il Senatùr a rompere gli indugi marcando una distanza politica, prima che giudiziaria.Bossi poteva farlo perché ...

Il direttore Cultura della Diocesi contro Salvini : "Con Lega o con Chiesa" : Roberto Chifari Il direttore dell'Ufficio pastorale della Cultura della Diocesi di Palermo, Giuseppe Savagnone, scrive un lungo editoriale prendendo spunto dal comizio di Salvini a Milano: "Rozza commistione tra sacro e profano" Il direttore dell'ufficio Pastorale della Cultura dell'ArciDiocesi di Palermo, Giuseppe Savagnone, scrive sulla rivista online Tuttavia.eu il suo disappunto sulla politica attuale. Un lungo e appassionato ...

Salvini : "La Lega vincerà - ma lunedì non cambierà il governo" : Il vicepremier cerca di abbassare i toni della polemica con Luigi Di Maio e assicura: "Nessun attrito con il Colle, è decisivo approvare il dl Sicurezza bis". Il leader della Lega vorrebbe arrivare all'accordo già oggi, ma il premier Conte frena

O Salvini o la croce : come fanno i cattolici a votare per la Lega? : D’accordo, la Chiesa e le sue gerarchie non hanno titolo di intromettersi nella politica italiana. Le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, capo dei vescovi italiani, suscitano un certo disagio in chiunque rivendichi uno Stato laico e autonomo. Perché Bassetti ha contestato il governo, nello specifico la riforma del terzo settore, ha fatto un appello ad andare alle urne (“Chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al ...

Elezioni europee - Matteo Salvini : “La Lega sarà tra i primi partiti - ribalteremo le regole europee” : Immigrazione, sicurezza, tasse e dinamiche del governo: questi gli argomenti affrontati da Matteo Salvini, ospite a Mattino Cinque, in vista delle Elezioni europee il prossimo 26 maggio. "Spero che da lunedì si torni a lavorare più serenamente", afferma il ministro dell'Interno, assicurando che i risultati del voto non cambieranno lo scenario politico in Italia.Continua a leggere